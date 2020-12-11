Time dergisi 'Yılın Kişisi'ni seçti

ABD'de haftalık yayın yapan "Time" dergisi, geleneksel "Yılın Kişisi" anketinde, bu yıl ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen başkanlık seçimlerini kazanan Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Adayı Kamala Harris'i seçti.

Derginin Baş Editörü Edward Felsenthal, Biden ve Harris'in "toplumda empati güçlerinin bölücü öfkeden daha güçlü olduğunu göstererek, yas içindeki bir dünya için iyileşme vizyonunu paylaşarak Amerikan tarihinin seyrini değiştirdiği için bu onuru kazandığını" bildirdi.

İLK KEZ BİR BAŞKAN YARDIMCISI EKLENDİ

Franklin D. Roosvelt'ten bu yana her seçilmiş ABD Başkanı'nın kendi dönemi içinde "Yılın Kişisi" seçildiğini ifade eden Editör Felsenthal, bu yıl ilk kez bir başkan yardımcısının da eklendiğini belirtti.

Bu yılın adayları arasında seçimi kaybeden Başkan Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları, Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci ve ırkçılık karşıtı hareket yer alıyordu.

YILIN SPORCUSU LEBRON

Time, Güney Koreli pop müzik grubu BTS'yi "Yılın Sanatçısı", Los Angeles Lakers'da forma giyen basketbolcu Lebron James'i de "Yılın Sporcusu" seçti.