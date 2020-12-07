Son dakika | İşte dünyanın en büyük İHA'sı! Yörüngeye uydu taşıyacak

ABD merkezli firma Aevum tarafından geliştirilen dünyanın en büyük drone'u tanıtıldı.Engadget'ta yer alan habere göre, Ravn X isimli drone gezegenimizin yörüngesine uyduları taşımak için kullanılacak.

Tam otonom yani insansız bir şekilde çalışacak olan drone 1.6 km uzunluğundaki pistlerden kalkıyor ve yine otonom olarak iniş yapabiliyor.





Şirketten yapılan açıklamaya göre, 24 metre uzunluğu ve 18 metre kanat genişliği olan Ravn X, her hava şartında kalkış yapabiliyor.



Aevum söz konusu araç için şimdiden 1 milyar dolar değerinde anlaşma imzaladığı belirtiliyor.