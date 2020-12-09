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Son dakika: Başkan Erdoğan Azerbaycan'da! Dünyanın gözü bu ziyarette

Son dakika haberine göre Başkan , özel uçak "TRK" ile TSİ 16.20'de 'ın başkenti Bakü'ye geldi. İletişim Başkanı , “Birileri Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle ülkemizin yaşadığı bu gururu gölgelemek istese de, biz buna müsaade etmeyeceğiz. Bu gurur bizim, bu gurur milletimizin” dedi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 09.12.2020 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan Azerbaycan'da! Dünyanın gözü bu ziyarette

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'da... Başkan Erdoğan'ı, Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yagub Eyyubov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ramiz Hasanov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral karşıladı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Bakü'ye geldi.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN AÇIKLAMA
İletişim Başkanı Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretine ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakü'ye doğru yola çıktık. İnşallah birazdan Bakü'de olacak, yarın zafer kutlamalarına katılacağız. Gerçek olan bu. Birileri Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle ülkemizin yaşadığı bu gururu gölgelemek istese de, biz buna müsaade etmeyeceğiz. Bu gurur bizim, bu gurur milletimizin" ifadelerini kullandı.

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