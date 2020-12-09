Almanya Federal Tarım Bakanı Julia Klöckner Meclis'te yere düştü! O anlar kameraya yansıdı
Almanya Federal Tarım Bakanı Julia Klöckner, Meclis'te basamağa takılıp yere düştü. O anlar kameraya yansırken Julia Klöckner'in yardımına Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz koştu ve yerden kalkmasına yardımcı oldu.
Federal Meclis'te genel görüşmeler başlamadan önce genel kurula giren Klöckner, bakanlara ayrılan bölüme geçmek istediği sırada önündeki basamağı fark edemedi.
MALİYE BAKANI YARDIM ETTİ
Yüksek topuklu ayakkabısıyla bir anda boşluğa düşen Klöckner'in yardımına ise Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) 2021 yılında yapılacak seçimlerde başbakan adayı olan Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz yetişti.
"BİR ŞEYİM YOK"
Scholz'un desteğiyle yerden kalkan Bakan Klöckner, Meclis'teki milletvekillerine gülümseyerek ve ellerini havaya kaldırarak, "Bir şeyim yok" dedi.
Klöckner'in düşen gözlüğünü yerden alan Scholz kendisine verdi.
Bakan, düşmenin şokunu atlattıktan sonra Bakanlar Kurulu üyeleri için ayrılan bölüme geçerek dosyalarını inceledi. O anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.