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Salgın tedbirleri fazla kiloları da beraberinde getirdi! Almanya'da yapılan araştırma gerçekleri ortaya koydu

'da bulaşıcı hastalıkları konusunda çalışmalar yapan pandemi döneminde uygulanan tedbirlerin insanlara daha aldırdığını duyurdu. Almanya genelinde ortalama vücut ağırlığının 77,1 kilodan 78,2'ye çıktığı belirtildi. İşte o raporun detayları...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.12.2020 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020
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Salgın tedbirleri fazla kiloları da beraberinde getirdi! Almanya'da yapılan araştırma gerçekleri ortaya koydu

'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını kontrol altına almak için uygulanan tedbirlerin insanlara daha aldırdığı belirlendi.

VERİLERDE CİDDİ ARTIŞ

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar konusunda çalışmalar yürüten () tarafından hazırlanan "Kovid-19 salgınının başlangıcında nüfusun sağlık durumu" adlı araştırmaya göre, ülkede Kovid-19'un yayılmasına karşı tedbirlerin uygulamaya konulmasından sonra insanların vücut kitle indeksi () verilerinde artış oldu.

Geçen yıl nisan-ağustos döneminde ülkede ortalama vücut ağırlığı 77,1 kilo iken, bu yılın aynı döneminde 78,2'ye yükseldi. Araştırmaya göre, ortalama BMI ise 2019 yılı nisan-ağustos döneminde 25,9 iken, 2020'nin aynı döneminde 26,4 olarak belirlendi.

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Araştırma raporunda, Kovid-19 salgınının Almanya'da sağlık açısından büyük zorluklara sebep olacağına işaret edilerek, salgına karşı alınan tedbirlerin beslenme-egzersiz davranışı üzerinde etkisi olabileceği hatırlatıldı.

Kovid-19 salgınında tütün ürünleri kullananların sayısının azaldığına vurgu yapılan raporda, nüfusta depresif belirtilerde farklılığa rastlanmadığının altı çizildi.

RKI'nın raporunda, salgının toplam nüfus üzerindeki etkisinin daha iyi analiz edilebilmesi için daha fazla araştırma yapılmasının önemli olduğu da kaydedildi.

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