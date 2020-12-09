Almanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını kontrol altına almak için uygulanan tedbirlerin insanlara daha fazla kilo aldırdığı belirlendi.

VERİLERDE CİDDİ ARTIŞ

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar konusunda çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından hazırlanan "Kovid-19 salgınının başlangıcında nüfusun sağlık durumu" adlı araştırmaya göre, ülkede Kovid-19'un yayılmasına karşı tedbirlerin uygulamaya konulmasından sonra insanların vücut kitle indeksi (BMI) verilerinde artış oldu.

Geçen yıl nisan-ağustos döneminde ülkede ortalama vücut ağırlığı 77,1 kilo iken, bu yılın aynı döneminde 78,2'ye yükseldi. Araştırmaya göre, ortalama BMI ise 2019 yılı nisan-ağustos döneminde 25,9 iken, 2020'nin aynı döneminde 26,4 olarak belirlendi.