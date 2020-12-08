İran'ı ayağa kaldıran bayrak: Teşekkürler Mossad

İran'ın başkenti Tahran'da yer alan Tehranpars semtinde bir üst geçide İsrail bayrağı ve 'Teşekkürler Mossad' yazısı asılarak nükleer programının kilit isimlerinden fizik profesörü Muhsin Fahrizade suikastına gönderme yapıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise tepki topladı.

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesi, Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin İsrail istihbarat servisi Mossad tarafından 2008 öncesinden bu yana takip edildiğini yazmıştı.

Habere göre, eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, dönemin ABD Başkanı George W. Bush'la Nisan 2008'de İran'ın nükleer programının kilit ismi Fahrizade hakkında görüşme yaptı. Görüşmede Olmert'in Bush'un kulağına yanaşarak, "Sayın Başkan size bir şey söyleyeceğim ve sizden bu konuyu hiç kimseyle, hatta CIA Başkanıyla bile konuşmamanızı isteyeceğim." dediği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

İran'ın askeri nükleer programının 'babası' olarak adlandırılan 59 yaşındaki fizik profesörü Muhsin Fahrizade korumalar eşliğinde aracıyla Tahran'dan 60 km uzaklıktaki Abserd ilçesine giderken pusuya düşürülerek öldürüldü.

Fahrizade'nin korumaları ile saldırganlar arasında çatışmanın çıktığı kaydedildi. İran nükleer programının mimarı olarak tanınan Muhsin Fahrizade'nin adı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Mayıs 2018'de İran nükleer programı hakkında yaptığı sunumda özellikle belirtilmişti.