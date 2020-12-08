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FETÖ artık Afrika’da barınamayacak! Müslümanlar harekete geçti

Afrikalı Müslümanlar ’ye karşı harekete geçti. Güney Afrika Cumhuriyeti Ulema Birliği ve , “Şeytan ve Nefse Uymak: Dinden Sapmalar” adlı konferans düzenledi. Konferansta FETÖ’nün, Kuran-ı Kerim, Hz. Muhammed (SAV) ve sahabe-i kiramın sünnetinden saptığı örneklerle anlatıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.12.2020
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FETÖ artık Afrika’da barınamayacak! Müslümanlar harekete geçti

Şiilik gibi konuların da ele alındığı konferansta, başkent Pretorya ve Johanesburg'un da içerisinde bulunduğu Gauteng Eyaleti Müslümanlarının, Devlet nezdindeki resmi temsilcisi, Ulema Birliği'nin eski başkanı ve Vifak Hareketi'nin kurucularından olan Dar Al Uloom Zekeriyya Medresesi Dekanı Hazret Mevlana Shabbir Salojee, FETÖ konusunda bir konuşma yaptı.

"FETÖ İSLAM İÇİN SORUN TEŞKİL EDİYOR"
5 bin kişinin katıldığı konferansta söz alan Hazreti Mevlana Shabbir Saloojee, FETÖ'yü şeytana benzetti. Şeytan gibi doğru yoldan sapmamak gerektiğine vurgu yapan Saloojee, "Cenneti hak etmek için yanlış propagandalara inanmayın" dedi. Saloojee, FETÖ ve yurtdışındaki hareketinin Müslümanları yoldan çıkarmak amacıyla şeytan gibi hareket ettiğini vurguladı. FETÖ'nün dinden saparak İslam için sorun teşkil ettiğini belirtti.


FETÖ'nün GAC'de gizlice hareket ettiğini ifade eden Saloojee, dağıttıkları din dışı kitaplar ile İslam'ı bozduklarının altını çizdi. Saloojee, örgütün Türkiye'de askeri darbe girişiminde bulunduğunu da hatırlattı. FETÖ üyelerinden yüzlercesinin tutuklandığını ve ABD'de yaşayanlarının da koruma altında olduğunu söyledi.

Konferansın ülke çapında büyük etki ile FETÖ'ye karşı farkındalık oluştuğu belirtiliyor. GAC Ulema Birliği'nin gelen talepler doğrultusunda benzer programların ülke genelinde daha fazla yapılacağını açıkladı. Osmanlı Devleti'nin İslam tarihinde önemli bir yere sahip olduğundan bahseden Shabbir Salojee'nin Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasından da övgüyle bahsetti.

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