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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: ABD’de korona virüsten ölenlerin sayısı 289 bine yaklaştı | 7 Aralık ABD'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü?

Son dakika: ABD’de korona virüsten ölenlerin sayısı 289 bine yaklaştı | 7 Aralık ABD'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü?

HABERİ: ’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1130 artarak 288 bin 984’e yükseldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.12.2020 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020
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Son dakika: ABD’de korona virüsten ölenlerin sayısı 289 bine yaklaştı | 7 Aralık ABD'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü?

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, 'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 182 bin 218 artışla 15 milyon 169 bin 648'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1130 artarak 288 bin 984'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı 8 milyon 859 bini geçerken, toplam test sayısı 207 milyon 504 bini aştı.

Ülkede California eyaleti 1 milyon 369 binden fazla vaka ile Teksas'ı geçerek ilk sıraya yerleşti. 1 milyon 352 bini aşkın vakayla 2. sırada yer alan Teksas'ı, 1 milyon 58 bini geçen vakayla da Florida izliyor.

ise Kovid-19'a bağlı can kaybında 34 bin 985 ile ilk sırada yer alırken, 742 binden fazla vaka ile Illinois eyaletinden sonra 5. sırada bulunuyor.

Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 9 milyon 683 binden fazla vakayla ve 6 milyon 603 bini aşan vakayla takip ediyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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