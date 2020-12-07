Son dakika haberi: Koronavirüsü 24 saatte durduran ilaç! ABD'deki üniversitenin raporu dünyaya umut oldu!

KRİTİK 24 SAAT

NTV'nin haberine göre araştırma kapsamında dağ gelincikleri iki farklı gruba ayrılırken, bir gruba Molnupiravir adlı ilacı verirken diğer gruba ise plasebo verildi. Yapılan incelemeler sonucu Molnupiravir verilen gruba 24 saat sonra eklenen yeni ve sağlıklı üyeler arasında herhangi bir bulaş olmadığı, diğer grupta ise virüsün yeni üyelere bulaşmaya devam ettiği tespit edildi.