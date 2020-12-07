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Son dakika haberi: Koronavirüsü 24 saatte durduran ilaç! ABD'deki üniversitenin raporu dünyaya umut oldu!

SON DAKİKA HABERİ...Daha önce ve hastalığının tedavisinde kullanılan Molnupiravir ilacının koronavirüse karşı da iyi geldiği iddia edildi. 'nin yaptığı araştırma sonucunda ilacı kullanan hastaların virüsü başka kişilere bulaştırmayacağıaçıklandı. İşte ilaca dair tüm detaylar...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.12.2020 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020
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Son dakika haberi: Koronavirüsü 24 saatte durduran ilaç! ABD'deki üniversitenin raporu dünyaya umut oldu!

Dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları, yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı aşı çalışmalarına devam ederken bir yandan da hastalığa karşı tedaviler geliştiriliyor. Bu kapsamda tek tek ilaçlar ve kombinasyonları üzerinde çalışan araştırmacılar, çözümün daha önce ve tedavilerinde kullanılan Molnupiravir'de olabileceğini düşünüyor.

BAŞKASINA BULAŞTIRAMAYACAK

'nin Faz 2 çalışmalarını tamamladığı araştırmaya göre Molnupiravir adlı ilacın kullanıldığı asemptomatik hastalar, virüsü başka kişilere bulaştırmayacak. İlacın hayvanlar üzerinde test edildiği kaydedilirken sonuçlar ise "umut verici" olarak nitelendirildi.

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KRİTİK 24 SAAT

NTV'nin haberine göre araştırma kapsamında dağ gelincikleri iki farklı gruba ayrılırken, bir gruba Molnupiravir adlı ilacı verirken diğer gruba ise plasebo verildi. Yapılan incelemeler sonucu Molnupiravir verilen gruba 24 saat sonra eklenen yeni ve sağlıklı üyeler arasında herhangi bir bulaş olmadığı, diğer grupta ise virüsün yeni üyelere bulaşmaya devam ettiği tespit edildi.

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SALGIN HIZLA BASTIRILABİLİR

Araştırmacılar, gelincik temelli verilerden yola çıkarak ilaçla tedavi edilen COVID-19 hastalarının, ilacın verildiği andan itibaren 24 saat içinde bulaşıcılığı kaybedeceğini düşünüyor. Bulaşıcılığın önüne geçerek yerel salgınların hızla bastırılabileceği söyleniyor.

DAHA ÖNCE DE KULLANILDI

Daha önce grip ilacı olarak kullanılan Molnupiravir'in, daha sonra SARS ve MERS virüsleri üzerinde de etkili olduğu kanıtlandı. Bu çalışmadan bağımsız olarak ilacın insanlar üzerindeki etkisini ölçmeye çalışan başka araştırmalar da bulunuyor.

SONUÇLAR BEKLENİYOR

Farklı birkaç merkezin haziran ayından beri insan denemelerine devam belirtilirken, sonuçların bu ay içerisinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar neticesinde Molnupiravir'in virüse karşı etkili bir ilaç olarak piyasaya sürülebileceği belirtiliyor.

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