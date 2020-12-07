İki kardeş buluşuyor: Başkan Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor! İşte gündemdeki konular

Azerbaycan, 30 yıllık işgalin sonlandırıldığı Dağlık Karabağ zaferini 10 Aralık Perşembe günü görkemli bir şekilde kutlayacak. Zafer dolayısıyla başkent Bakü'nün Azadlık Meydanı'nda askeri geçit töreni düzenlenecek. Azerbaycan kara, hava ve deniz kuvvetlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek geçit törenine, Karabağ'da kahramanlık gösteren 3 bin asker katılacak. Törende, ordunun kullanımına verilen modern silah ve ekipmanlar ile Ermenistan ordusundan ele geçirilen zırhlı araçlar ve diğer silahlar da sergilenecek.

TÖRENE BAŞKAN ERDOĞAN'IN DA KATILMASI BEKLENİYOR

Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Zafer geçidinde Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Karabağ kahramanlarını selamlayacak. Başkan Erdoğan, Karabağ'da güvenliğin kalıcı tesisinde Türkiye'nin kardeş Azerbaycan'a desteğini bizzat sunacak.