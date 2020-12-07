İki kardeş buluşuyor: Başkan Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor! İşte gündemdeki konular
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10 Aralık'ta Azerbaycan'a gidecek.10 Aralık’ta Azadlık Meydanı’nda düzenlenecek askeri geçit törenine kahramanlık gösteren 3 bin asker katılacak. Askerleri Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in birlikte selamlaması bekleniyor. Erdoğan ve Aliyev Nahçivan başta olmak üzere çok sayıda konuyu da görüşecek.
Azerbaycan, 30 yıllık işgalin sonlandırıldığı Dağlık Karabağ zaferini 10 Aralık Perşembe günü görkemli bir şekilde kutlayacak. Zafer dolayısıyla başkent Bakü'nün Azadlık Meydanı'nda askeri geçit töreni düzenlenecek. Azerbaycan kara, hava ve deniz kuvvetlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek geçit törenine, Karabağ'da kahramanlık gösteren 3 bin asker katılacak. Törende, ordunun kullanımına verilen modern silah ve ekipmanlar ile Ermenistan ordusundan ele geçirilen zırhlı araçlar ve diğer silahlar da sergilenecek.
TÖRENE BAŞKAN ERDOĞAN'IN DA KATILMASI BEKLENİYOR
Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Zafer geçidinde Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Karabağ kahramanlarını selamlayacak. Başkan Erdoğan, Karabağ'da güvenliğin kalıcı tesisinde Türkiye'nin kardeş Azerbaycan'a desteğini bizzat sunacak.
GÜNDEMDE ÇOK SAYIDA KONU VAR
İki cumhurbaşkanının baş başa görüşmelerinde ise gündem, Karabağ'ın kalıcı güvenliği ile Azerbaycan-Nahçıvan-Türkiye bağlantısı konuları olacak. Karabağ'da kalıcı güvenliğin tesisinde kritik misyon üstlenmeye hazırlanan Türkiye, Azerbaycan'a asker gönderme tezkeresini TBMM'den geçirmişti.
NE OLMUŞTU?
Bu doğrultuda da ilk olarak işgalden arındırılan bölgelerde mayın ve el yapımı patlayıcı temizliği yapmak ve Azerbaycan askeri personelini eğitmek üzere mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha (METİ), patlayıcı madde keşif ve imha (PMKİ) timleri bölgeye sevk edilmişti.
DEVRİYE FAALİYETLERİ DE ELE ALINACAK
Rusya ile detaylandırılan ateşkesi gözetleyecek ortak merkez kuruluşu ile birlikte önümüzdeki süreçte Azerbaycan'a Türk askeri sevkiyatının da tamamlanması bekleniyor. Mehmetçik, bölgede gözlem noktaları kuracağı gibi, Rusya gözlem noktaları karşısında devriye faaliyetleri de yürütecek. Mehmetçiğin özellikle sıcak temas noktası Şuşa, Ermenistan sınırında bulunan Kelbecer ve Ermenistan-Karabağ bağlantısını kontrol etmek üzere Laçin bölgelerinde kritik görevler üstlenmesi bekleniyor. Yine anlaşmada öngörülen Nahçıvan- Azerbaycan koridoru da Azerbaycan-Nahçıvan-Türkiye hattı kapsamında gerekli yatırımlar çerçevesinde ele alınacak.