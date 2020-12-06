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Son dakika: O şehirde yoğun bakım kapasitesi artırılacak ve ilave laboratuvarlar kurulacak!

AK Parti  Milletvekili Hüseyin Şanverdi,  ile bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Bakan Koca ile yapılan görüşmede il genelinde kapasitesinin artırılacağını ve ilave laboratuvarlar kurulacağı kararı alındığını da ifade etti.

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Giriş Tarihi: 06.12.2020 Güncelleme Tarihi: 06.12.2020
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Son dakika: O şehirde yoğun bakım kapasitesi artırılacak ve ilave laboratuvarlar kurulacak!

AK Parti Milletvekili Hüseyin Şanverdi, son günlerde Hatay'da koronavirüs vaka sayısının artması üzerine ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini, sağlık hizmetinin sekteye uğramaması için kapasitesinin artırılacağını, daha fazla test yapmak ve filyasyonu hızlandırmak için Kırıkhan ile Reyhanlı ilçelerine ilave laboratuvar kurulacağını açıkladı.

BAKAN KOCA İLE GÖRÜŞTÜK
Ak Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüğünü, sağlık hizmetinin sekteye uğramaması için İl Sağlık Müdürü ile koordineli olarak her türlü tedbiri aldıklarını, Hatay'da durumun yakından takip edildiğini belirtti. Şanverdi, alınan tedbirler kapsamında personel bakımından sıkıntı yaşanmaması için de ilave doktor ve sağlık personelinin görevlendirildiğini, filyasyon ekibinin artırıldığını kaydetti.

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DURUM KRİTİK HALE GELEBİLİR

En büyük tedbirin vatandaşların virüse karşı alacakları tedbirler olacağını ifade eden Şanverdi, aksi takdirde Hatay'da durumun daha da kritik hale geleceğini dile getirdi.


GAYRET GÖSTERMEMİZ GEREKİYOR

Önlerindeki iki haftanın kritik olduğunu belirten Şanverdi açıklamada, "Hemşehrilerimizi bu iki haftada zorunlu olmadıkça evden çıkmamaya, aile ve komşu ziyaretleri yapmamaya, toplu olarak kapalı ortamda bulunmamaya, maske, mesafe ve temizlik kuralına uymaya davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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VARIMIZI YOĞUMUZU ORTAYA KOYUYORUZ

"Sevdiklerimiz bu hastalığa yakalandıklarında ne yapacağımızı bilemiyor, sevdiklerimizin iyileşmesi için varımızı yoğumuzu ortaya koyuyoruz, bazen de tüm bu çabalara rağmen bu hastalığa karşı çaresiz kalıyoruz. Oysa hastalık anında verdiğimiz bu mücadeleyi hastalığa yakalanmadan önce verirsek virüsü yeneriz. Bu illeti yenebilmek için Hatay olarak gayret göstermemiz gerektiğini dile getirirken bu hastalığa yakalananlara da acil şifalar diliyorum."

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