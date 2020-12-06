Son dakika: O şehirde yoğun bakım kapasitesi artırılacak ve ilave laboratuvarlar kurulacak!



GAYRET GÖSTERMEMİZ GEREKİYOR

Önlerindeki iki haftanın kritik olduğunu belirten Şanverdi açıklamada, "Hemşehrilerimizi bu iki haftada zorunlu olmadıkça evden çıkmamaya, aile ve komşu ziyaretleri yapmamaya, toplu olarak kapalı ortamda bulunmamaya, maske, mesafe ve temizlik kuralına uymaya davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.

VARIMIZI YOĞUMUZU ORTAYA KOYUYORUZ

"Sevdiklerimiz bu hastalığa yakalandıklarında ne yapacağımızı bilemiyor, sevdiklerimizin iyileşmesi için varımızı yoğumuzu ortaya koyuyoruz, bazen de tüm bu çabalara rağmen bu hastalığa karşı çaresiz kalıyoruz. Oysa hastalık anında verdiğimiz bu mücadeleyi hastalığa yakalanmadan önce verirsek virüsü yeneriz. Bu illeti yenebilmek için Hatay olarak gayret göstermemiz gerektiğini dile getirirken bu hastalığa yakalananlara da acil şifalar diliyorum."