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Hindistan'da gizemli hastalık ortaya çıktı! Doktorlar nedenini bilmiyor

Dünya salgını ile mücadele ederken 'dan korkutan bir haber geldi. Hindistan'da gizem bir hastalık ortaya çıktı. eyaletinde 140 kişiyi hastanelik eden hastalığın ne olduğu netlik kazanmış değil.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.12.2020 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020
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Hindistan'da gizemli hastalık ortaya çıktı! Doktorlar nedenini bilmiyor

Yetkililer, hafta sonu 140'tan fazla kişinin hastaneye kaldırılmasına neden olan tanımlanamayan hastalığın kaynağını araştırıyor. BBC'nin haberine göre eyaletine bağlı şehrinden gelen hastalar mide bulantısı ve bilinç kaybı gibi şikayetlerle hastaneye kaldırıldı.

Yerel basın, hastaların tümünün test sonuçlarının negatif olduğunu aktardı.

Eluru Devlet Hastanesi'nden bir sağlık görevlisi yerel basına şunları söyledi: "Hastalanan insanlar, özellikle çocuklar, göz yanması ve kusma şikayetleriyle geldiler, hastaların bazıları bayıldı ve nöbet geçirdi. Hastaneye kaldırılanların çoğu iyileşti ve hızla taburcu edildi."



GİZEMLİ BİR HASTALIK

Andhra Pradesh Sağlık Bakanı Alla Kali Krishna Srinivas, alınan kan örneklerinden viral enfeksiyon kanıtına rastlamadıklarını söyledi. Yetkililer, "İnsanların hastalandığı bölgelerde yaptığımız araştırmalardan sonra hastalığa su veya hava kirliliğinin sebep olma ihtimalinin olmadığını anladık. Bu hastalığın kaynağını henüz bilmiyoruz. Kesin sonuç laboratuvar analizinin ardından ortaya çıkaracaktır" dedi.

Öte yandan ülkedeki muhalefet partisi Telugu Desam olayla ilgili soruşturma çağrısında bulunarak gizemli hastalığın sebebinin çevre kirliliğine bağlı olduğu konusunda ısrar etti.

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