Hindistan'da gizemli hastalık ortaya çıktı! Doktorlar nedenini bilmiyor

Yetkililer, hafta sonu 140'tan fazla kişinin hastaneye kaldırılmasına neden olan tanımlanamayan hastalığın kaynağını araştırıyor. BBC'nin haberine göre Andhra Pradesh eyaletine bağlı Eluru şehrinden gelen hastalar mide bulantısı ve bilinç kaybı gibi şikayetlerle hastaneye kaldırıldı.