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İran'ın başkenti Tahran'a mevsimin ilk karı düştü

'ın güney bölgelerinde şiddetli yağmurlar sele yol açarken 'da mevsimin ilk karı başkenti beyaza bürüdü.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.12.2020
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İran'ın başkenti Tahran'a mevsimin ilk karı düştü

Başkent Tahran'ın özellikle kuzey kesimlerinde beyaza bürünen yerlerde vatandaşlar kar topu oynayarak ve kardan adam yaparak karın keyfini çıkardı.

Kar yağışı nedeniyle kentin parklarında güzel manzaralar oluşurken, temizlik işçileri de kar temizleme çalışmalarına başladı.

İran'ın güney kesimlerinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetmiş ve birçok eyalette kentleri su basmıştı. Diğer yandan ülkenin kuzey bölgelerindeki kar yağışları da yaşamı olumsuz etkiliyor.

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