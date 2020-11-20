Faşist Macron Avrupa'yı sarıyor: Müslüman liderlere bildiri yayınlama zorunluluğu getirdi!
İslam dinine ve Türkiye'ye olan karşıtlığı ile bilinen Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Müslümanlara yönelik yeni bir skandala imza attı. Macron hazırlanan belge ile ülkedeki Müslüman liderlere "Cumhuriyet değerlerine bağlı" olduklarını içeren bir bildiri yayınlanmaları konusunda ültimatom verdi. Emmanuel Macron ayrıca dün "Çocuklarımızı İslamcıların pençesinden kurtarmalıyız" diyen İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in ile de bir görüşme gerçekleştirdi.
Son dönemde İslam dinine yaptığı saldırılar ve Türkiye düşmanlığı ile bilenen Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan bir skandal adım daha geldi. Macron hazırladığı belge ile Fransa'da yaşanan Müslüman liderlerden "Cumhuriyet değerlerine bağlı" olduklarını içeren bir bildiri yayınlamaları konusunda ultimatom verdi.
MÜSLÜMANLARA ÜLTİMATOM VERDİ!
Türkiye ve Müslüman düşmanlığı ile bilnen Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hazırladığı bir belge ile ülkede yaşayan Müslüman liderlere Cumhuriyet değerlerine bağlı olduklarını içeren bir bildiri yayınlamaları konusunda ültimatom verdi.
"ÇOCUKLARIMIZI İSLAMCILARIN PENÇESİNDEN KURTARMALIYIZ"
Macron, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in eşliğinde dün akşam Elysee Sarayı'nda CFCM'nin sekiz lideriyle biraraya geldi. İçişleri Bakanı Darmanin "Çocuklarımızı İslamcıların pençesinden kurtarmalıyız" demişti.
SKANDALLARI UNUTULMADI
Fransa'da yayımlanan Charlie Hebdo dergisinin Hz.Muhammed'e yönelik yayınladığı karikatürlere ilişkin Fransa'da yeni bir skandala imza atmıştı. Peygamberimiz Hz.Muhammed'i sözde karikatürize eden Charlie Hedbo'nun görselleri Fransa'da devlet binalarına ışıkla yansıtılmıştı. Montpellier'deki devlet binasına yansıtılan karikatür görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekmişti.