Faşist Macron Avrupa'yı sarıyor: Müslüman liderlere bildiri yayınlama zorunluluğu getirdi!

Son dönemde İslam dinine yaptığı saldırılar ve Türkiye düşmanlığı ile bilenen Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan bir skandal adım daha geldi. Macron hazırladığı belge ile Fransa'da yaşanan Müslüman liderlerden "Cumhuriyet değerlerine bağlı" olduklarını içeren bir bildiri yayınlamaları konusunda ultimatom verdi.