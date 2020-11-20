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Faşist Macron Avrupa'yı sarıyor: Müslüman liderlere bildiri yayınlama zorunluluğu getirdi!

İslam dinine ve 'ye olan karşıtlığı ile bilinen Müslümanlara yönelik yeni bir skandala imza attı. Macron hazırlanan belge ile ülkedeki liderlere "Cumhuriyet değerlerine bağlı" olduklarını içeren bir bildiri yayınlanmaları konusunda ültimatom verdi. Emmanuel Macron ayrıca dün "Çocuklarımızı İslamcıların pençesinden kurtarmalıyız" diyen 'in ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.11.2020 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020
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Faşist Macron Avrupa'yı sarıyor: Müslüman liderlere bildiri yayınlama zorunluluğu getirdi!

Son dönemde İslam dinine yaptığı saldırılar ve düşmanlığı ile bilenen 'dan bir skandal adım daha geldi. Macron hazırladığı belge ile 'da yaşanan liderlerden "Cumhuriyet değerlerine bağlı" olduklarını içeren bir bildiri yayınlamaları konusunda ultimatom verdi.

MÜSLÜMANLARA ÜLTİMATOM VERDİ!

Türkiye ve Müslüman düşmanlığı ile bilnen Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hazırladığı bir belge ile ülkede yaşayan Müslüman liderlere Cumhuriyet değerlerine bağlı olduklarını içeren bir bildiri yayınlamaları konusunda ültimatom verdi.

"ÇOCUKLARIMIZI İSLAMCILARIN PENÇESİNDEN KURTARMALIYIZ"

Macron, 'in eşliğinde dün akşam 'nda CFCM'nin sekiz lideriyle biraraya geldi. İçişleri Bakanı Darmanin "Çocuklarımızı İslamcıların pençesinden kurtarmalıyız" demişti.

SKANDALLARI UNUTULMADI

Fransa'da yayımlanan dergisinin Hz.Muhammed'e yönelik yayınladığı karikatürlere ilişkin Fransa'da yeni bir skandala imza atmıştı. Peygamberimiz Hz.Muhammed'i sözde karikatürize eden Charlie Hedbo'nun görselleri Fransa'da devlet binalarına ışıkla yansıtılmıştı. Montpellier'deki devlet binasına yansıtılan karikatür görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Alçaksın Macron! Charlie Hebdo'nun Hz.Muhammed karikatürleri Fransa'da devlet binalarına yansıtıldı! ALÇAKSIN MACRON! CHARLİE HEBDO'NUN HZ.MUHAMMED KARİKATÜRLERİ FRANSA'DA DEVLET BİNALARINA YANSITILDI!

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