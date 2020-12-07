07 Aralık 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İngiltere'den Maduro'yu kızdıracak adım: Venezuela’daki genel seçim sonuçlarını tanımıyoruz

İngiltere'den Maduro'yu kızdıracak adım: Venezuela’daki genel seçim sonuçlarını tanımıyoruz

, 'da Devlet Başkanı 'nun liderliğindeki ittifakın zafer ilan ettiği sonuçlarını tanımadığını açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.12.2020
ABONE OL
İngiltere'den Maduro'yu kızdıracak adım: Venezuela’daki genel seçim sonuçlarını tanımıyoruz

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, dünkü seçimlerin adil ve özgür bir ortamda yapılmadığı, seçimde Uluslararası Temas Grubu'nun koşullarının karşılanmadığı öne sürüldü.

İngiltere'nin 6 Aralık'ta yapılan seçimi "meşru" görmediğinin ve seçimde çıkan sonucu da kabul etmediğinin kaydedildiği açıklamada, "İngiltere 2015'teki ulusal meclis sonuçlarını tanıyor. Aynı zamanda Juan Guadio'yu Venezuela'nın geçici anayasal başkanı olarak kabul ediyoruz." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Venezuelalıların özgür, adil ve etkin bir Cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerine ihtiyacı var. İngiltere, ülkede demokrasiyi yeniden tesis etmenin Venezuelalıların karşı karşıya kaldığı siyasi, ekonomik ve insani krizleri sona erdireceğini düşünüyor. Tüm liderleri bu çözümü destekleyecek bir çözüme davet ediyoruz."

Maduro’dan ABD’ye flaş sözler: Kimsenin kolonisi değiliz MADURO'DAN ABD'YE FLAŞ SÖZLER: KİMSENİN KOLONİSİ DEĞİLİZ
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA