Maduro’dan ABD’ye flaş sözler: Kimsenin kolonisi değiliz

Maduro daha sonra birkaç bakanın eşlik ettiği bir basın toplantısına katılarak, muhalefeti uzatılmış ele yanıt vermediği için suçladı.

ABD'yi Kuzey İmparatorluğu olarak nitelendiren Maduro, "Kuzey Amerika imparatorluğu, bizi sömürgeleştirmek için demokratik kurumları, kurumsal çerçevemizi yok etmek istiyor. Bu Latin Amerika için bir kolonizasyon projesidir. Halkımızın kendi kaderini tayin etmesine saygı duyulmasını talep ediyoruz. Venezuela kimsenin kolonisi değil" ifadelerini kullandı.