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Maduro’dan ABD’ye flaş sözler: Kimsenin kolonisi değiliz

Devlet Başkanı parlamento seçimlerinde oyunu kullanmasının ardından yaptığı açıklamada, olarak nitelendirdiği ’ye, “Venezuela kimsenin kolonisi değil" dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.12.2020 Güncelleme Tarihi: 06.12.2020
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Maduro’dan ABD’ye flaş sözler: Kimsenin kolonisi değiliz

'da yaklaşık 20.7 milyon kayıtlı seçmen, 277 sandalyeli üyesini belirlemek üzere sandık başına gitti.

'nin desteklediği liderliğindeki muhalefet ise seçimi boykot ediyor.

Avrupa Birliği (AB), ABD ve Amerika Devletleri Örgütü (OAS), seçimlerin kabul edilebilir demokratik şeffaflık standartlarına uymadığını öne sürerek, sonuçlarını tanımayacaklarını açıkladı.

Venezuela Devlet Başkanı , başkent Karakas'taki Fuerte Tiuna Askeri Kompleksi içinde bulunan Simn Rodrguez Ekoloji Okulu'nda oyunu kullanmasının ardından açıklamalarda bulundu.

, "Ben devlet başkanı olarak hizmet ediyorum. Ama her şeyden önce vatandaş olarak oyumu kullanıyorum. Barış içinde, ülkemizde olması gerektiği gibi demokratik, farklılıklarımızı tartışarak, saygı göstererek kurumlarımızı seçmek için buradayız. Bugün halkın oyuyla adaleti yerine getiriyoruz" dedi.

Maduro daha sonra birkaç bakanın eşlik ettiği bir basın toplantısına katılarak, muhalefeti uzatılmış ele yanıt vermediği için suçladı.

ABD'yi olarak nitelendiren Maduro, " imparatorluğu, bizi sömürgeleştirmek için demokratik kurumları, kurumsal çerçevemizi yok etmek istiyor. Bu için bir kolonizasyon projesidir. Halkımızın kendi kaderini tayin etmesine saygı duyulmasını talep ediyoruz. Venezuela kimsenin kolonisi değil" ifadelerini kullandı.

SEÇİMLERİ 27 SİYASİ PARTİ BOYKOT EDİYOR

Demokratik Birlik için İttifakı'nı oluşturan muhalefet, sürecin hileli olduğunu öne sürerek seçimlere oybirliğiyle katılmama kararı aldı. En büyük dört muhalefet partisi olan Halk İradesi (VP), Önce Adalet (PJ), Demokratik Hareket (AD) ve Yeni Bir Zaman (UNT) da dahil olmak üzere 27 bir anlaşma imzaladı.

Öte yandan Venezuela'da Maduro'nun devlet başkanlığı yemini etmesinden bir gün sonra 23 Ocak 2019'da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmişti.

Guaido, ABD dahil yaklaşık 50 ülkenin desteğini almıştı.

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