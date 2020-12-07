Son dakika: İtalya'da 7 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı! Ölü sayısı 500'ün üzerinde

Avrupa'da korona virüs salgınında can kayıpları ve vaka sayıları artmaya devam ediyor.

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 111 bin 217 test sonucunda 13 bin 720 yeni pozitif vaka tespit edildiği belirtildi. Son verilerle birlikte salgının başından bu yana korona virüse yakalanan kişi sayısı 1 milyon 742 bin 557'ye ulaştı.

19 bin 638 kişinin iyileştiği ülkede, aktif Covid-19 vaka sayısı 748 bin 819'a geriledi.

İtalya Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 528 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısının 60 bin 606'ya yükseldiğini açıkladı.

İtalya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısında ise 10 gündür süren düşüş bugün de devam etti. Sağlık Bakanlığı, pandemiye ayrılan yoğun bakım yataklarının 72'sinin daha boşaldığını ve ülke genelinde Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının 3 bin 382'ye düştüğünü duyurdu.