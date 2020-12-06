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Pfizer Covid-19 aşısı için "acil kullanım" onayı istedi

’ın ileri gelen Tıbbi Danışmanlarından Prof. Vinod K. Paul, ilaç firması Pfizer’in Covid-19’a karşı geliştirdiği aşı için Hindistan’dan acil kullanım onayı istediğini duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.12.2020 Güncelleme Tarihi: 06.12.2020
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Pfizer Covid-19 aşısı için acil kullanım onayı istedi

Korona virüs salgını dünya genelinde etkisini arttırırken, aşı üreticileri çalışmalarına devam ediyor.

'ın ileri gelen Tıbbi Danışmanlarından Prof. Vinod K. Paul yaptığı açıklamada, ABD merkezli ilaç firması Pfizer ve ortağı BioNTech'in geliştirdiği korona virüs (Covid-19) aşısının tarafından onaylanmasının ardından, Hindistan'dan da aşının acil kullanımı için onay istediğini duyurdu.


Paul, "Pfizer'in ülkemizde acil durum isteğini iyi karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hindistan'da ilaç ruhsatlandırılmasının 90 güne kadar sürebildiğini fakat Pfizer'in aşısının daha çabuk onaylanabileceğini belirten Prof. Paul, "Umarım geç olmadan karar verilir" dedi.

Hindistan ise Pfizer'in onay isteği hakkında bir açıklama yapmadı.

Hindistan, aralarında AstraZeneca ve tarafından geliştirilen potansiyel aşının da bulunduğu bölgesel testlere tabi tutulan 5 aşının Covid-19'a karşı etkili olmasını umuyor.

Öte yandan İngiltere'de Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşının onaylanmasının ardından İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, ülke genelinde aşılamanın Salı günü başlayacağını duyurdu.

Pfizer ve BioNtech, ayrıca Covid-19 aşısının şartlı piyasa onayı için Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) başvurmuştu.

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