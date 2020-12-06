Pfizer Covid-19 aşısı için "acil kullanım" onayı istedi

Hindistan'ın ileri gelen Tıbbi Danışmanlarından Prof. Vinod K. Paul yaptığı açıklamada, ABD merkezli ilaç firması Pfizer ve ortağı BioNTech'in geliştirdiği korona virüs (Covid-19) aşısının İngiltere tarafından onaylanmasının ardından, Hindistan'dan da aşının acil kullanımı için onay istediğini duyurdu.