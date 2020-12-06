Maduro'dan halkına çağrı: Herkes oy vermeye!

HERKES OY VERMEYE!

Maduro, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün pazar. Venezuela'nın büyük günü! Ulusal Meclise yeni milletvekilleri seçmek ve oy vermek için büyük bir sevinçle oy merkezlerine gidiyoruz. Şüphesiz hiç kimsenin evde kalmaması gerektiği, çok önemli bir gün. Herkes oy vermeye!" ifadelerini kullandı. Maduro, eşiyle seçim merkezine giderek oyunu kullandı.