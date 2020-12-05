Paşinyan'ın yerine geçecek isim belli oldu! Tarihi yenilgi sonrası fişi çekildi

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da 6 hafta süren çatışmalardan mağlubiyet ile ayrılmasının ardından muhaliflerin ve protestocuların çağrılarına cevap vermeyen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a karşı muhalefet partileri harekete geçti.