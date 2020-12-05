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Paşinyan'ın yerine geçecek isim belli oldu! Tarihi yenilgi sonrası fişi çekildi

Tarihi yenilginin sorumlusu olarak gösterilen  Başbakanı Nikol 'ın istifası beklenirken, muhalefet partileri ise harekete geçerek başbakanlığa yeni bir ortak aday gösterdi. 'ın parlamento tarafından adayı olarak seçilmesi halinde  çağrısı yapılması bekleniyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.12.2020 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020
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Paşinyan'ın yerine geçecek isim belli oldu! Tarihi yenilgi sonrası fişi çekildi

'ın 'da 6 hafta süren çatışmalardan mağlubiyet ile ayrılmasının ardından muhaliflerin ve protestocuların çağrılarına cevap vermeyen Ermenistan Başbakanı Nikol 'a karşı muhalefet partileri harekete geçti.

BAŞBAKANLIĞA YENİ ADAY
Yeni Şafak'ın haberine göre Ermenistan'daki 17 muhalefet partisi 'ı başbakanlığa aday gösterdi. Karar muhalefet liderlerinin bir toplantısında verildi.

Milletvekillerine göre, Nicole Pashkina'nın istifasının gerekliliği konusunda mecliste fikir birliği var.

Manukyan parlamento tarafından başbakan seçilirse çağrısı yapması bekleniyor.

1990-93'te Ermenistan Başbakanı ve Savunma Bakanı olarak görev yapan Vazgen Manukyan, 1996 yılında da cumhurbaşkanlığına aday olmuştu.

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