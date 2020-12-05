Brüksel'de ırkçılık ve polis şiddeti protesto edildi
Avrupa'da ırkçılık ve polis şiddetine karşı olan tepki her geçen gün büyüyor. Brüksel'de bugün düzenlenen gösteri de ırkçılık ve polis şiddeti protesto edildi.
DÜNYA AA
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AB Komisyonu önünde toplanan eylemciler, ırkçılık karşıtı dövizler taşıdı, slogan attı.
Belçika ve Fransa'da, artan polis şiddetine ve yeni güvenlik yasa tasarısına karşı konuşmalar yapan göstericiler Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u istifaya çağırdı.
Gösterinin yapıldığı meydana çıkan yollarda polisin geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.