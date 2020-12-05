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Brüksel'de ırkçılık ve polis şiddeti protesto edildi

Avrupa'da ırkçılık ve polis şiddetine karşı olan tepki her geçen gün büyüyor. 'de bugün düzenlenen gösteri de ırkçılık ve polis şiddeti  edildi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 05.12.2020
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Brüksel'de ırkçılık ve polis şiddeti protesto edildi

'nın başkenti 'de yaklaşık 150 kişi, ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı gösteri düzenlendi.

Komisyonu önünde toplanan eylemciler, ırkçılık karşıtı dövizler taşıdı, slogan attı.

Belçika ve 'da, artan polis şiddetine ve yeni güvenlik yasa tasarısına karşı konuşmalar yapan göstericiler Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u istifaya çağırdı.

Gösterinin yapıldığı meydana çıkan yollarda polisin geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.

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