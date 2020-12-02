ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'den 'koronavirüs' uyarısı: Biyolojik silah olarak kullanılabilir

Henüz örgütlerin elinde böyle bir şey olmadığını ancak bunun bir ihtimal olduğunu belirten Milley şöyle devam etti:

"Böyle bir kabiliyete müdahale etmek ve onu yok etmek bakımından tedbirli olmamız gerekir. Ama aynı zamanda devam eden salgından da ders almamız gerekir ve bunları kendimizi savunmak için kullanmalıyız. Dolayısıyla gelecekte kişisel koruma malzemelerimizin, böyle bir durum söz konusu olduğuna müdahale edecek ekiplerimizin hazır olmasını temin etmemiz, böyle bir biyolojik saldırının etkisini azaltmak için kendimize uygulayacağımız protokol ve prosedürleri hazır etmemiz gerekir."



