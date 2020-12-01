İstanbul'da koronavirüs denetimleri! Kamerayı görünce böyle poz verdi

Türkiye genelinde hayata geçirilen yeni koronavirüs tedbirleri üzerine harekete geçen polis, İstiklal Caddesi'nde maske denetimi yaptı. Maskesini çenesine indirenler ve yürürken yemek yiyenler uyarıldı. Maske takmayan ve sigara içen kişilere ceza yazıldı. Maskesi burun altında olan bir kadın görüntülendiğini fark edince maskesini indirerek kameraya poz verdi. Polis kişilerin yoluna maskesiz devam etmesine izin vermedi.

DHA Giriş Tarihi: 01.12.2020 15:12 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 15:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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