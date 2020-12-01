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İstanbul'da koronavirüs denetimleri! Kamerayı görünce böyle poz verdi

Türkiye genelinde hayata geçirilen yeni koronavirüs tedbirleri üzerine harekete geçen polis, İstiklal Caddesi'nde maske denetimi yaptı. Maskesini çenesine indirenler ve yürürken yemek yiyenler uyarıldı. Maske takmayan ve sigara içen kişilere ceza yazıldı. Maskesi burun altında olan bir kadın görüntülendiğini fark edince maskesini indirerek kameraya poz verdi. Polis kişilerin yoluna maskesiz devam etmesine izin vermedi.

DHA
Giriş Tarihi: 01.12.2020 15:12 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 15:13
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İstanbul'da koronavirüs denetimleri! Kamerayı görünce böyle poz verdi

İSTİKLAL'DE DENETİM

Koronavirüs vakalarının son günlerde artış göstermesi üzerine ülke genelinde yeni tedbirler alındı. Bu tedbirler ile birlikte harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri İstiklal Caddesi girişinde maske denetimi yaptı.

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İstanbul'da koronavirüs denetimleri! Kamerayı görünce böyle poz verdi

Maske takmayan ve sigara içen kişilere ceza yazıldı. Maskesini çenesine indirenler ve yürürken yemek yiyenler tek tek uyarıldı.

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İstanbul'da koronavirüs denetimleri! Kamerayı görünce böyle poz verdi

KAMERAYI GÖRÜNCE MASKEYİ İNDİRDİ

Maskesi burun altında olan bir kadın kameranın kendisini görüntülediğini fark edince maskesini tamamen indirerek poz verdi. Yabancı uyruklu kadın daha sonra yoluna devam etti. Polis kişilerin yoluna maskesiz devam etmesine izin vermedi.

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İstanbul'da koronavirüs denetimleri! Kamerayı görünce böyle poz verdi
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İstanbul'da koronavirüs denetimleri! Kamerayı görünce böyle poz verdi