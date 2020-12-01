Koronavirüs çocuklara bulaşır mı? Koronavirüs çocuklarda etkisi | Dikkat çeken araştırma sonucu!

Kanada'da Alberta Üniversitesi'nde koronavirüsün çocuklar üzerine etkileri hakkında yapılan araştırmaya göre, Covid-19 virüsüyle enfekte olan çocukların üçte birinden fazlasının semptom göstermediği açıklandı.



Araştırmayı yürüten ekibin başında yer alan tıp profesörü Finlay McAlister, "Halk sağlığı açısından endişe yaratan bir durum, toplumda insanların farkına bile varmadıkları muhtemelen çok daha fazla Covid-19 virüsü dolaşıyor" ifadelerini kullandı.



"BİN 200 YENİ VAKANIN OLDUĞU GÖRÜNCE İNANAMADIK"

McAlister, "Ekip arkadaşlarımla, Alberta eyaletinde günde bin 200 yeni vakanın olduğunun raporlarını gördüğümüzde buna inanamadık, bu muhtemelen buzdağının görünen kısmıdır, dedik. Virüs taşıdığını bilmeyen ve potansiyel olarak virüsü yayan birçok kişi vardır, diye düşündük" şeklinde konuşurken çalışma için McAlister ve ekibi, salgının başlangıcından itibaren Mart'tan Eylül'e kadar Covid-19 virüsü için test edilen 2 bin 463 çocuğun sonuçlarını analiz etti.



YÜZDE 35,9 SEMPTOM GÖSTERMİYOR

NTV'nin haberine göre; Sonuç olarak, bin 987 çocuğun koronavirüs taşıdığı, 714'ünün ise semptom göstermediği belirtildi. Test sonucu pozitif çıkan çocukların 714'ü yani yüzde 35.9'unun semptom göstermediği, hasta değilmiş gibi görüldüğü açıklandı.

McAlister, "Bildiğimiz kadarıyla, çocukların hastalığı yayma olasılığı yetişkinlere göre daha az, ancak risk sıfır değil" ifadelerini kullanırken "Muhtemelen asemptomatik yayıcılar, mesafeye dikkat etmeyen veya hapşıran kişilerden daha az virüs yayıoyordur, bunu kesin olarak bilmiyoruz" şeklinde konuştu.

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