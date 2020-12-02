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Apple şimdi yandı! Kullanıcıların en çok şikayet ettiği konuda dava açılıyor!

Avrupa'da önde gelen bir tüketici derneği ABD teknoloji şirketi 'a kullanıcıların en çok şikayet ettiği konudan dolayı açtı. Apple eski telefon modellerini kasıtlı olarak değersizleştirmek ile suçlanırken benzer dava sürecinin tüm Avrupa ülkelerinde başlatılacağı kaydedildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.12.2020 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020
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Apple şimdi yandı! Kullanıcıların en çok şikayet ettiği konuda dava açılıyor!

Avrupa'da bir tüketici derneği, ABD teknoloji şirketi 'a karşı eski telefon modellerini kasıtlı olarak değersizleştirdiği gerekçesiyle açtı.

Avrupa tüketici hakları kuruluşu Euroconsumer, Apple'a karşı İspanya ve Belçika'da hukuki süreç başlattıklarını açıkladı. Açıklamada, Apple'a karşı modellerinin planlı biçimde değerini yitirttiği gerekçesiyle dava açıldığı kaydedildi.

Apple'ın haksız ve yanıltıcı ticari uygulamalara giriştiği iddia edilen açıklamada, davanın, iPhone 6, 6 Plus, 6S ve 6S Plus modellerini kapsadığı ifade edildi.

Açıklamada, Apple'dan Belçika ve İspanya'da söz konusu model sahiplerine 60'ar avro tazminat talep edildiği, benzer hukuki süreçlerin İtalya ve Portekiz'de de başlatılacağı kaydedildi.

Apple, geçtiğimiz günlerde ABD'de eski telefon modellerini kasıtlı olarak yavaşlatarak tüketicileri mağdur ettiği iddia edilen bir davada 113 milyon dolar ödemişti.

Şirket, martta da benzer konuda açılan başka bir davada uzlaşma yoluna giderek 500 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.

Apple, yavaşlatmaların "beklenmedik şekilde kapanmaların önüne geçmek" amacıyla yapıldığını savunurken uzmanlar, şirketin bunu tüketicileri yeni modellere teşvik etmek için yaptığını iddia ediyor.

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