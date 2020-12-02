Son dakika | Pakistan eski Başbakanı Cemali vefat etti | Mir Zaferullah Han Cemali kimdir?

Cemali'nin yeğeni Senatör Sana Cemali, Twitter'dan yaptığı açıklamada, eski Başbakanın hayatını kaybettiğini doğruladı.

Aralarında siyasetçilerin, gazetecilerin ve yazarların bulunduğu çok sayıda kişi, Cemali'nin ölümü dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Göğüs ağrısı şikayetiyle hafta sonu Ravalpindi şehrinde bir hastaneye kaldırılan 76 yaşındaki Cemali, durumunun ağırlaşması üzerine solunum cihazına bağlanmıştı.

MİR ZAFERULLAH HAN CEMALİ KİMDİR?

1944 yılında Pakistan'ın Belucistan eyaletinde dünyaya gelen Cemali, siyasi hayatına 1970'lerde başladı, 1977'de Belucistan eyalet meclisinden milletvekili seçildi.

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Eski Pakistan Cumhurbaşkanı General Muhammed Ziya'ül Hak döneminde Devlet Bakanlığı yapan Cemali, 1985'te de milletvekili seçilerek federal parlamentoya girdi.

Cemali, Pakistan'ın 13'üncü başbakanı olarak 2002-2004 arasında görev yaptı.