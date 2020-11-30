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Rusya'dan İranlı bilim insanı Fahrizade'ye yapılan suikaste tepki

, 'ın nükleer programını yürüyen bilim insanı 'nin suikastle öldürülmesine tepki gösterdi. Rusya'dan yapılan açıklamada, "Bölgedeki çatışmaların fitilini ateşlemeyi hedeflediği açıktır." denildi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 30.11.2020
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Rusya'dan İranlı bilim insanı Fahrizade'ye yapılan suikaste tepki

Rusya, İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade'ye yapılan suikastı kınadı.

"CİNAYETİ ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fahrizade cinayetinin arkasındaki isimlerin ve söz konusu olayı siyasi amaçları için kullananların sorumlu tutulmaları gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu cinayeti şiddetle kınıyoruz. Söz konusu terör saldırısının kışkırtıcı doğasına ilişkin derin endişe duyuyoruz. Zira cinayetin bölgedeki durumu istikrarsızlaştırmayı ve bölgedeki çatışmaların fitilini ateşlemeyi hedeflediği açıktır." denildi.

ARACINDAYKEN SALDIRIYA UĞRADI

Açıklamada, olaya ilişkin tüm tarafların gerginliği artırmaya yönelik adımlardan kaçınması yönünde çağrıda bulunuldu.

İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade, 27 Kasım'da Tahran eyaletinin Demavend ilçesine bağlı Abserd bölgesinde aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti.

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