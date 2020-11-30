Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi görüştü

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede devlet liderlerinin yanı sıra Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Filistin'in Kahire Büyükelçisi Diyab el-Luh, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil, Filistin İstihbarat Başkanı Macid Ferac yer aldı.

Filistin meselesi çerçevesindeki son gelişmeler ve Orta Doğu'daki barış sürecinin ele alındığı görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Ürdün ziyaretinin ardından dün Kahire'ye giden Abbas, Dışişleri Bakanı Şukri ve Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile görüşmüştü.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)