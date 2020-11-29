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Resmen pişkinlik! İsrail Fahrizade suikasti için tüm dünyadan teşekkür beklediklerini açıkladı

medyasına konuşan bir İsrailli yetkili 'ın nükleer programının önemli ismi 'nin öldürülmesi için tüm dünyanın 'e teşekkür etmesi gerektiğini belirtti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.11.2020 Güncelleme Tarihi: 29.11.2020
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Resmen pişkinlik! İsrail Fahrizade suikasti için tüm dünyadan teşekkür beklediklerini açıkladı

medyasına konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, 'ın nükleer programının önemli isimlerinden 'nin öldürülmesi konusunda "dünyanın 'e teşekkür etmesi" gerektiğini söyledi.

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İranlı bilim insanı Fahrizade'nin bir sonucu öldürülmesinin yankıları sürerken, Amerikan (NYT) gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan kıdemli bir İsrailli yetkilinin sözleri dikkat çekti.

Henüz İsrail yönetimi Fahrizade'nin öldürülmesini resmen kabul etmezken, söz konusu İsrailli yetkili, yönetiminin suikastı düzenlediğini kabul etmiş oldu.

Yıllardır Fahrizade'nin adımlarını takip etmekle görevli olduğunu belirten yetkili, "İran'ın nükleer programına karşı gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. Bay Fahrizade tarafından şekillenen İran'ın nükleer silahlara sahip olma arzusu önemli bir tehdit oluşturuyordu ve dünya (Fahrizade'nin öldürülmesi konusunda) İsrail'e teşekkür etmeli." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İran nükleer programının kilit isimlerinden Fahrizade, 27 Kasım Cuma, Tahran eyaletinin Demavend ilçesine bağlı Abserd bölgesinde aracına düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Nisan 2018'de İran nükleer programı hakkında yaptığı sunumda, İran nükleer programının mimarı olarak tanınan Fahrizade'nin adını özellikle belirtmişti.

İsrail'de yayın yapan Yedioth Ahronot gazetesine göre Netanyahu, konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında Fahrizade'nin suikastinde İsrail'in rolü olduğuna işaret etmişti.

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