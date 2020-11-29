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Avusturya Savunma Bakanı Klaudia Tanner korona virüse yakalandı

Avusturya Savunma Bakanı ’in korona virüs test sonucu pozitif çıktı. Tanner’in sözcüsü yaptığı açıklamada, Bakan Tanner’in temaslı olduğunu ve 19 Kasım’dan bu yana evde karantina altında bulunduğunu aktardı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.11.2020
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Avusturya Savunma Bakanı Klaudia Tanner korona virüse yakalandı

Avusturya Savunma Bakanı Klaudia Tanner'in korona virüs test sonucu pozitif çıktı.

Tanner'in sözcüsü yaptığı açıklamada, Bakan Tanner'in temaslı olduğunu ve 19 Kasım'dan bu yana evde karantina altında bulunduğunu aktardı.

Sözcü, Bakan Tanner'e yapılan önceki testlerin hepsinin negatif sonuç verdiğini belirtti.

Tanner'in evde karantina altında olduğunu ifade eden sözcü, Bakan Tanner'in durumunun iyi olduğunu ve semptom göstermediğini açıkladı.

Aözcü, Tanner'in evden çalışmaya devam edeceğini aktardı.

Tanner, Avusturya federal hükümetinin de korona virüse yakalanan ikinci bakan olurken, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg'da Ekim ayının ortasında Covid-19'a yakalanmıştı.

Öte yandan Avusturya Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte ülke genelinde 4 bin 47 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 279 bin 708'e ulaştığı aktarıldı. Bakanlık, son 24 saatte 87 kişinin Covid-19 nedeni ile hayatını kaybettiğin, toplam can kaybının 3 bin 105'e yükseldiğini açıkladı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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