Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu'dan Rusya'ya mesaj: Askeri güçler Transdinyester'den çıksın

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Transdinyester meselesinin çözümüne ilişkin, AGİT bünyesinde Moldova, Transdinyester, Rusya, Ukrayna, ABD ile AGİT ve Avrupa Birliği temsilcilerinden oluşan 5+2 formatı sürecinin de devam ettiğini hatırlatan Sandu, söz konusu format kapsamındaki müzakere sürecini aktifleştirmek istediğini dile getirdi.

"TRANSDINYESTER'DEKİ CEPHANENİN İMHA EDİLMESİ GEREKİYOR"

Transdinyester'in Cobasna köyünde 2. Dünya Savaşı'ndan kalan Rusya'ya ait cephanedeki silahların ülke dışına çıkarılması gerektiğini de belirten Sandu, Rusya'nın bu cephanenin imha edilmesi konusunda yardımcı olma sözü verdiğini hatırlattı.

Sandu, Transdinyester bölgesinde çeşitli alanlarda kaçakçılık yapıldığına da dikkati çekerek, buna sona vermek istediğini belirtti.

"TÜM ÜLKELERLE İYİ İLİŞKİLER KURMAK İSTİYORUM"

Maia Sandu, "Moldova ile Türkiye arasındaki ilişkiler son dönemde stratejik seviyeye çıktı. İkili ilişkilerin devamlılığı açısından ne gibi strateji izleyeceksiniz?" sorusuna karşılık, tüm ülkelerle iyi ilişkiler kurmak istediğini söyledi.

Sandu, "Dış politikanın, Moldova'nın ulusal çıkarları doğrultusunda olması yönünde çalışacağım. Bu, izleyeceğim dış siyasetin ana prensibi olacak." ifadelerini kullandı.

"AEB'E GÖZLEMCİ OLMA PROSEDÜRLERİNİN DOĞRU UYGULANDIĞINDAN EMİN DEĞİLİM"

Moldova'nın 2018'den itibaren Avrasya Ekonomik Birliğinde (AEB) gözlemci sıfatında olduğunu anımsatan Sandu, gözlemci olma kararının alınmasıyla ilgili soru işaretleri olduğuna işaret etti.

"Bu kararın alınmasında tüm prosedürlerin doğru şekilde uygulandığından emin değilim." diyen Sandu, bu konuyu göreve resmen başladığında Moldova Dışişleri ve Avrupa Entegrasyonu Bakanı ile istişare edeceğini aktardı.

Sandu, ülkedeki mevcut parlamentonun feshedilmesi ve erken seçime gidilmesi gerektiğini savundu.