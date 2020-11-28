İspanyol polisinden şok tabancasıyla şiddet

Avrupa son dönemlerde artan polis şiddetine bir yenisi daha eklendi. İspanya'da annesini hastaneye getiren bir kadın ve annesi, koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında içeri alınmayınca sağlık çalışanlarıyla kavga etmeye başladı. Hastaneye gelen polis, kadını elektroşok tabancasıyla etkisi hale getirdi.

YERDE OTURAN KADINA...

Olay, İspanya'nın Barselona kentinde meydan geldi. Annesini hastaneye getiren kadın ve annesi, koronavirüs önlemleri kapsamında içeriye alınmadı. İçeriye alınmayan kadın, öfkelenerek sağlık çalışanlarıyla tartışmaya başladı.

Olay yerine gelen polis, kadını elektroşok tabancasıyla etkisiz hale getirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, polislerin yerde oturan kadına elektroşok tabancası ile müdahale etmesi tepki çekti.

'HASTANE EKİPMANLARINA ZARAR VERİYORDU' İDDİASI

Katalonya'nın polis gücü olan Mossos d'Esquadra'dan yapılan açıklamada, kadının 'agresif' bir tavır sergilediği ve hastanedeki bazı ekipmanlara zarar vermeye çalıştığı iddia edildi.

Mossos d'Esquadra Direktörü Pere Ferrer, polis ekiplerinin gözaltı sırasında ve elektroşok tabancası kullanarak uyguladıkları eylemlerin protokole uygun olduğunu belirterek Katalonya polis gücüne destek verdi.

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