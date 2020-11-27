Koronavirüsü yok sayan Bolsonaro bu kez de aşıya karşı cephe aldı!
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun koronavirüse karşı skandal açıklamaları devam ediyor. Salgının başında virüsü reddederek kalabalık mitingler düzenleyen Bolsonaro, maske de kullanmamış ve koronavirüse yakalanmıştı. Ülkedeki yerli halk için yeni tip koronavirüs yardımı sağlanmasını öngören yasanın ilgili maddelerini de reddeden Bolsonara, bu kez de aşı olmayacağını belirtti.
DÜNYA DHA
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Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs (Covid-19) aşısı olmayı planlamadığını belirtti.
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, koronavirüs aşısı yaptırmayacağını ve aşı yaptırmanın ülkede zorunlu hale getirilme ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.
"Aşı olmayacağım, bu benim hakkım" ifadelerini kullanan Bolsonaro, maske takmanın virüsün bulaşmasını önlemede etkili olduğuna dair çok az kanıt olduğunu da iddia ederek şüphelerini dile getirdi.
ABD'den sonra dünyada en yüksek koronavirüs ölümünün gerçekleştiği ikinci ülke olan Brezilya'da, pandemi başladığı günden bu yana 171 bin 497 kişi hayatını kaybederken, 6 milyon 204 bin 570 kişide virüs tespit edildi.
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