Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'dan tepki çeken koronavirüs açıklaması
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ülkesinde 34 bin kişinin ölümün neden olan koronavirüs salgını hakkında yaptığı açıklama ile tepki topladı. Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, "Ölüm, bütün dünyanın kaderi." ifadesini kullandı.
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlere ilişkin, "Ölüm bütün dünyanın kaderi." dedi.
Aşırı sağcı Devlet Başkanı Bolsonaro, resmi konutu Alvorada Sarayı önünde toplanan destekçilerine seslendi.
"HERKES İÇİN ÜZGÜNÜM AMA..."
Destekçilerinden birinin, Kovid-19 kurbanlarının yakınlarına bir mesaj göndermesini istemesi üzerine Bolsonaro, "Ölen herkes için üzgünüm ancak ölüm, bütün dünyanın kaderi." ifadesini kullandı.
Bolsonaro'nun bu sözleri, eleştirilere neden oldu.
Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs salgınını küçümsemesi ve buna karşı gerekli önlemi almaması nedeniyle eleştirilerin odağında yer alıyor.
Brezilya'da bugüne kadar 34 bin 21 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti.
Latin Amerika'da salgının "merkez üssü" olarak nitelenen Brezilya, dünyada ABD'den sonra en çok Kovid-19 vakasının görüldüğü ülke oldu.
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