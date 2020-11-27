Almanya’da plastik poşet kullanımı 2022’den itibaren yasaklanacak

Almanya'da Federal Meclis'in aldığı kararla, Ocak 2022'den itibaren marketlerde plastik poşet kullanımı yasak olacak. Meyve ve sebze bölümünde bulunan ince plastik poşetlerin ise karardan muaf tutulacağı açıklandı.



Çevre Bakanı Svenja Schulze, "Plastik poşet kaynak israfının özüdür" dedi. Schulze, plastik poşet yerine alışveriş sepetleri ve yıkanabilir bez torbaların iyi alternatifler olduğunu söyledi.



Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) ise yasağının sembolik olduğunu ve ülkede kullanılan plastik poşetlerin tüm plastik kullanımının yüzde birini kapsadığını belirtti.

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