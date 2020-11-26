26 Kasım 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA HABERİ | Almanya'daki korona virüs kısıtlamaları uzatıldı | İşte alınan kararlar...

SON DAKİKA HABERİ | Almanya'daki korona virüs kısıtlamaları uzatıldı | İşte alınan kararlar...

HABERİ: Başbakanı Angela , ülkede (Covid-19) kısıtlamalarının 20 Aralık'a kadar devam edeceğini ancak gerektiğinde bunun ocak ayı başına kadar uzatılabileceğini söyledi. İşte geçerli olacak kısıtlamalar...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.11.2020 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020
ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ | Almanya'daki korona virüs kısıtlamaları uzatıldı | İşte alınan kararlar...

Başbakan Angela Merkel, eyalet başbakanlarıyla video konferans yöntemiyle yaptığı toplantının ardından alınan yeni Kovid-19 tedbirlerini kamuoyuna açıkladı.

SON DAKİKA HABERİ | Almanya'daki korona virüs kısıtlamaları uzatıldı | İşte alınan kararlar...

Merkel, Başbakanlıkta düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, mevcut durumun kısıtlamaların kaldırılmasına izin vermediğini vurgulayarak, "Kısıtlamaların 20 Aralık'a kadar uzatılması kararı alındı. Salgınla mücadelede şimdi tekrar bir çabaya ihtiyacımız var. Sabır, dayanışma ve disiplin sınaması yaşıyoruz, zor bir zaman olacak." dedi.

SON DAKİKA HABERİ | Almanya'daki korona virüs kısıtlamaları uzatıldı | İşte alınan kararlar...

Kısıtlamaların gerekliliğine dikkati çeken Merkel, "Kısıtlamaların ocak ayı başına kadar uygulanması gerekeceğini varsayıyoruz." ifadesini kullandı.

SON DAKİKA HABERİ | Almanya'daki korona virüs kısıtlamaları uzatıldı | İşte alınan kararlar...

Merkel ayrıca vatandaşlara hijyen ve fiziksel mesafe koyma kurallarına sıkı sıkıya uyma, diğer insanlarla gereksiz temastan kaçınma ve mümkün olduğunca evde kalma çağrısında bulundu.

SON DAKİKA HABERİ | Almanya'daki korona virüs kısıtlamaları uzatıldı | İşte alınan kararlar...

ALMANYA'DA 20 ARALIK'A KADAR GEÇERLİ OLACAK KISITLAMALAR

Tiyatro, opera ve konser salonları kapalı kalacak.
Spor salonları, sinema, eğlence alanları, yüzme havuzları hizmet vermeyecek.

SON DAKİKA HABERİ | Almanya'daki korona virüs kısıtlamaları uzatıldı | İşte alınan kararlar...

Restoran, bar ve birahaneler kapalı kalacak ancak restoranlar dışarıya paket servisi yapılabilecek.
Futbol maçları seyircisiz oynanmaya devam edecek.ayatını kaybetti.

SON DAKİKA HABERİ | Almanya'daki korona virüs kısıtlamaları uzatıldı | İşte alınan kararlar...

Vücut temizliği ve bakım salonları, kozmetik ve masaj salonları, dövmeciler tamamen kapatılacak, genelev benzeri mekanlar kapanacak.
Mağazalar, 10 metrekareye 1 kişi alacak şekilde müşteri kabul edebilecek. 800 metrekareden büyük mağazalarda ise 20 metrekareye bir müşteri alınacak.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

SON DAKİKA HABERİ | Almanya'daki korona virüs kısıtlamaları uzatıldı | İşte alınan kararlar...

Üniversiteler uzaktan eğitim verecek.
Okullar ve kreşler açık kalacak ancak yüksek sayıda koronavirüs vakası olan bölgelerde yerel yetkililer ek önlemler alacak.
Sosyal toplantılar en fazla iki farklı haneden 5 katılımcı ile sınırlandırılacak. 14 yaşın altındaki çocuklar bu kuraldan muaf tutulacak.

SON DAKİKA HABERİ | Almanya'daki korona virüs kısıtlamaları uzatıldı | İşte alınan kararlar...

Noel tatili sırasında ve yılbaşı akşamında ailelerin diğer hanelerden 10 kişiye kadar kişiyle bir araya gelmelerine izin verilecek.
10 Ocak'a kadar vatandaşların kayak tatiline gitmemeleri tavsiye edildi.

SON DAKİKA HABERİ | Almanya'daki korona virüs kısıtlamaları uzatıldı | İşte alınan kararlar...

ALMANYA'DAKİ KOVİD-19 RAKAMLARI

Avrupa'da Fransa, İspanya, Birleşik Krallık ve İtalya'nın ardından beşinci en yüksek koronavirüs vaka sayısına sahip ülke Almanya.

Ülkede bugüne kadar toplam 961 bin 320 vaka sayısı kayda geçerken 14 bin 771 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA