SON DAKİKA HABERİ | Almanya'daki korona virüs kısıtlamaları uzatıldı | İşte alınan kararlar...

Üniversiteler uzaktan eğitim verecek.

Okullar ve kreşler açık kalacak ancak yüksek sayıda koronavirüs vakası olan bölgelerde yerel yetkililer ek önlemler alacak.

Sosyal toplantılar en fazla iki farklı haneden 5 katılımcı ile sınırlandırılacak. 14 yaşın altındaki çocuklar bu kuraldan muaf tutulacak.