Avrupa koronavirüsü durduramadı! Ölü sayısı hızla artıyor

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 24 saatte 337 kişinin hayatını kaybettiği, 12 bin 289 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünden bugüne 337 arttı. Son 7 günde 1220 kişi salgından ölürken, toplam sayı 44 bin 374'e çıktı.

İSPANYA'DA 2 MİLYONA YAKLAŞTI

Dün, 1 milyon 605 bin 66 olarak açıklanan toplam vaka sayısı, son 24 saatte 12 bin 289 artışla 1 milyon 617 bin 355'e yükseldi.

Ülkede, mevcut durumda 15 bin 316 Kovid-19 hastası tedavi görürken, bunların 2 bin 815'i yoğun bakımda bulunuyor.

İspanya, son 1,5 aydır alınan önlemler sayesinde her 100 bin kişide 600'lerde olan vaka sayısını 325'e kadar indirdi.

Hükümet, Avrupa Birliği (AB) tarafından "riskli" bölge olarak ilan edilen her 100 bin kişide 150'nin üzerinde olan vaka sayısını dikkate alarak, mevcut tedbirlerin uygulanmasında gevşeme olmaması çağrısı yapıyor.

Kovid-19'a karşı 25 Ekim'den bu yana olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği İspanya'da, 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım kısıtlamaları ve gece sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Sol koalisyon hükümeti, ülkedeki 17 özerk yönetimle Noel Bayramı ve yılbaşı sürecinde Kovid-19 önlemlerinin ne şekilde alınacağı yönünde görüşmelere devam ediyor.

FRANSA'DA VAKA SAYISI 10 BİN ALTINA DÜŞMÜYOR

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 13 bin 563 yeni vaka görüldü.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 340 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 50 bin 957'ye çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 13 bin 563 artışla 2 milyon 183 bin 660'a yükseldi.

Hastanelerde 4 bin 18'i yoğun bakımda olmak üzere 29 bin 310 kişinin tedavisi sürüyor, iyileşenlerin sayısı ise 1684 artışla 158 bin 236'ya ulaştı.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 12,2 oldu.

Başbakan Jean Castex, düzenlediği basın toplantısında, gelecek hafta hükümetin aşı stratejisinin açıklanacağını bildirdi.

PORTEKİZ'DE SON DURUM KRİTİK

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 82 kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 bin 383 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 209'a, toplam vaka sayısı da 280 bin 394'e çıktı.

Portekiz'de 9 Kasım'da uygulanmaya başlanan ve 8 Aralık'a kadar uzatılan OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilip, halktan zorunlu olmadıkça gece sokağa çıkmaması isteniyor.

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