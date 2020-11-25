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25 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Azerbaycan halkı Kelbecer'in Ermenistan işgalinden kurtarılmasını kutluyor Azerbaycan halkı Kelbecer'in Ermenistan işgalinden kurtarılmasını kutluyor
Azerbaycan Dağlık Karabağ'da elde ettiği zaferi taçlandırıyor. Azerbaycan'da 27 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer'in özgürlüğe kavuşmasını kutlayan vatandaşlar başkent Bakü'deki Şehitler Hıyabanı'na akın etti.
Giriş Tarihi: 25.11.2020 18:28 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 18:50
Ermenistan'a Kelbecer'i boşaltması için tanınan süre tamamlanırken, Azerbaycan ordusu bölgeye girdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ermenistan işgalinden 27 yıl sonra temizlenen Kelbecer'in esaretten kurtuluşunu kutlamak için Kelbecerliler, başkent Bakü'deki Şehitler Hıyabanı'na akın etti.
Türk ve Azerbaycan bayraklarını alarak şehitliği ziyaret eden Kelbecerliler "Yaşasın Azerbaycan ordusu, "Kelbecer bizimdir", "Karabağ Azerbaycandır" yazılı pankartlar taşıdı.
Rusya'nın ara buluculuğuyla Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan anlaşma gereği, Ermenistan'ın boşalttığı Kelbecer'e Azerbaycan ordusunun askeri sevkiyatı gün boyunca devam etti.
HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN Anlaşma kapsamında Ermenistan'ın Kelbecer'i 15 Kasım'da Azerbaycan'a teslim etmesi gerekiyordu, ancak bölgedeki yol kapasitesinin kısıtlı olması nedeniyle bu süre 25 Kasım'a kadar uzatılmıştı.