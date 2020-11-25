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Haberler Galeri Azerbaycan halkı Kelbecer'in Ermenistan işgalinden kurtarılmasını kutluyor

Azerbaycan halkı Kelbecer'in Ermenistan işgalinden kurtarılmasını kutluyor

Azerbaycan Dağlık Karabağ'da elde ettiği zaferi taçlandırıyor. Azerbaycan'da 27 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer'in özgürlüğe kavuşmasını kutlayan vatandaşlar başkent Bakü'deki Şehitler Hıyabanı'na akın etti.

Giriş Tarihi: 25.11.2020 18:28 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 18:50
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Azerbaycan halkı Kelbecer'in Ermenistan işgalinden kurtarılmasını kutluyor

Ermenistan'a Kelbecer'i boşaltması için tanınan süre tamamlanırken, Azerbaycan ordusu bölgeye girdi.

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Azerbaycan halkı Kelbecer'in Ermenistan işgalinden kurtarılmasını kutluyor

Ermenistan işgalinden 27 yıl sonra temizlenen Kelbecer'in esaretten kurtuluşunu kutlamak için Kelbecerliler, başkent Bakü'deki Şehitler Hıyabanı'na akın etti.

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Azerbaycan halkı Kelbecer'in Ermenistan işgalinden kurtarılmasını kutluyor

Türk ve Azerbaycan bayraklarını alarak şehitliği ziyaret eden Kelbecerliler "Yaşasın Azerbaycan ordusu, "Kelbecer bizimdir", "Karabağ Azerbaycandır" yazılı pankartlar taşıdı.

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Azerbaycan halkı Kelbecer'in Ermenistan işgalinden kurtarılmasını kutluyor

Rusya'nın ara buluculuğuyla Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan anlaşma gereği, Ermenistan'ın boşalttığı Kelbecer'e Azerbaycan ordusunun askeri sevkiyatı gün boyunca devam etti.

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Azerbaycan halkı Kelbecer'in Ermenistan işgalinden kurtarılmasını kutluyor


Anlaşma kapsamında Ermenistan'ın Kelbecer'i 15 Kasım'da Azerbaycan'a teslim etmesi gerekiyordu, ancak bölgedeki yol kapasitesinin kısıtlı olması nedeniyle bu süre 25 Kasım'a kadar uzatılmıştı.