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Azerbaycan askerinden ders gibi hareket: Ağdam’ın tahliyesinde Ermeni sivillere yardım etti

işgalinden kurtarılan 'da ordusu, eşyalarını alabilmek için onlardan yardım isteyen Ermeni sivillere eşyalarını almalarında ve köyü terk etmelerinde yardım etti. Yaşanan olay yansırken, Azerbaycan askerinin bu davranışı, Azerbaycan’ın Ermeni sivillere uluslararası hukuka uygun şekilde muamele ettiğine bir kez daha kanıt teşkil etti.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 24.11.2020 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020
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Azerbaycan askerinden ders gibi hareket: Ağdam’ın tahliyesinde Ermeni sivillere yardım etti

Ermenistan işgalinden kurtarılan topraklarda, Ermeni sivillerin yerleşim yerlerinden tahliye süreci devam ederken, Ağdam şehrinin Gülablı köyünde yaşanan olay, Azerbaycan'ın sivil halka savaş açmadığını ve sivillere karşı uluslararası hukuka uygun davranıldığını bir kez daha gösterdi.

Azerbaycan askerinden ders gibi hareket: Ağdam’ın tahliyesinde Ermeni sivillere yardım etti AZERBAYCAN ASKERİNDEN DERS GİBİ HAREKET: AĞDAM'IN TAHLİYESİNDE ERMENİ SİVİLLERE YARDIM ETTİ

Gülablı köyünü boşaltmaya hazırlanan Ermeni siviller eşyalarını alabilmek için Azerbaycan ordusundan yardım istedi. Azerbaycan askeri, Ermenilere eşyalarını almaları için yardım etmenin yanı sıra köyü terk etmelerinde de yardımcı oldu.

Yaşanan olay sosyal medyaya yansırken, Azerbaycan askerinin bu davranışı, Azerbaycan'ın Ermeni sivillere uluslararası hukuka uygun şekilde muamele ettiğine bir kez daha kanıt teşkil etti.

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