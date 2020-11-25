Trump da geleneğe uydu: İki hindiyi affetti
ABD Başkanı Donald Trump, Şükran Günü nedeniyle düzenlenen törende "Mısır" ve "Koçan" isimli iki hindiyi kesilmesini istemedi. 21 kiloluk iki hindi Virginia eyaletinde bir çiftliğe gönderildi.
ABD Başkanı Donald Trump, Şükran Günü öncesinde düzenlenen geleneksel törende, "Mısır" ve "Koçan" isimli iki hindinin kesilmesini istemedi.
21 KİLOLUK İKİ HİNDİ
Beyaz Saray'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen törene eşi Melania Trump ile katılan Trump, Iowa eyaletinde yetiştirilen yaklaşık 21 kiloluk "Mısır" ve "Koçan" adlı iki hindiyi affetti.
Her iki hindi de Virginia eyaletinde bir çiftliğe gönderildi.
KONUŞMA YAPTI
Trump, törende yaptığı konuşmasında, "Kendi aileme ve tüm Amerikalılar'a, sağlıklı ve çok mutlu geçirecekleri bir Şükran Günü diliyorum." dedi.
PANDEMİ YAKIN ZAMANDA BİTECEK
Bu yıl tüm dünyanın özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle farklı süreçlerden geçtiğini belirten Trump, "Aşılarımız geliyor. Bu gezegenin gördüğü en büyük tıbbi başarılar elde edildi." ifadelerini kullandı.
Trump, ailelerin ve sevenlerin bir araya gelmesinin çok önemli olduğuna işaret ederek, "Bu Şükran Günü'nde, en büyük gönül borcumuz, Çin virüsüne karşı verilen mücadelede yer alan doktorlara, hemşirelere, sağlık çalışanlarına ve bilim insanlarınadır. Bu pandemiyi yakın zamanda bitirecek aşıları ve tedavileri geliştirenlere de ayrıca müteşekkiriz." diye konuştu.
HİNDİ AFFETME GELENEĞİ NEREDEN GELİYOR?
ABD'de her yıl kasım ayının son perşembesi Şükran Günü olarak kutlanıyor. Beyaz Saray'da hindi affetme geleneği John F. Kennedy'nin başkan olduğu 1963'ten beri devam ediyor.