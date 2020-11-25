Trump da geleneğe uydu: İki hindiyi affetti

21 KİLOLUK İKİ HİNDİ

Beyaz Saray'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen törene eşi Melania Trump ile katılan Trump, Iowa eyaletinde yetiştirilen yaklaşık 21 kiloluk "Mısır" ve "Koçan" adlı iki hindiyi affetti.

Her iki hindi de Virginia eyaletinde bir çiftliğe gönderildi.