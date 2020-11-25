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Azerbaycan Ordusu 27 yıl sonra Kelbecer'e girdi

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Giriş: 25.11.2020 00:28
Azerbaycan Ordusu 27 yıl sonra Ermenistan işgalinde olan Kelbecer’e girdi. Son dakika gelişmesini duyuran A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, Kelbecer’in resmen Azerbaycan Ordusu tarafından kontrol edildiğini belirtirken, bölgedeki altın rezervlerinin bolluğuna dikkat çekti. İşte Kelbecer’deki son gelişmeler…
Azerbaycan Ordusu 27 yıl sonra Kelbecer'e girdi
Azerbaycan Ordusu 27 yıl sonra Kelbecer'e girdi
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