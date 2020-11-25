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Azerbaycan Ordusu 27 yıl sonra Kelbecer'e girdi
Azerbaycan Ordusu 27 yıl sonra Ermenistan işgalinde olan Kelbecer’e girdi. Son dakika gelişmesini duyuran A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, Kelbecer’in resmen Azerbaycan Ordusu tarafından kontrol edildiğini belirtirken, bölgedeki altın rezervlerinin bolluğuna dikkat çekti. İşte Kelbecer’deki son gelişmeler…