DÜNYANIN EN YAŞANILABİLİR KENTİ KOVİD-19'UN MERKEZİ OLMUŞTU

İngiltere merkezli ekonomik analiz ve öngörülerde bulunan "The Economist Intelligence Unit" adlı kuruluş tarafından 2011-2017 yıllarından üst üste yedi defa dünyanın en yaşanılabilir kenti seçilen Melbourne, Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybı ve vaka sayısının görüldüğü şehir olmuştu.