NASA tarih vererek uyardı: Dünya'ya yaklaşıyor

NASA'nın Kaliforniya'daki dünya yakınındaki cisimleri otomatik olarak takibe alan sistemi tarafından izlenen 22 metre büyüklüğünde potansiyel tehlike oluşturabilecek bir göktaşının 29 Kasım'da Dünya'ya yakın geçeceğini açıkladı.

NASA yetkilileri, asteroidin, büyüklüğünün bir gökdelene eşit olduğu ifade edilirken, göktaşı, ‘Dünyaya Yakın Obje’ (NEO) olarak sınıflandırıldı. Göktaşında bulunan nikel, demir ve kobalttan oluşan minerallerin değerinin 17,4 milyon ABD doları olarak tahmin edildi.

HER ASIRDA 50 BİNDE BİR İHTİMAL

Öte yandan uzmanlara göre bu tür objelerin dünyaya her yüzyılda bir çarpma ihtimali 50 binde bir. Rusya'nın Sibirya bölgesinde Tunguska'ya 1908 yılında düşen asterot 40 metre genişliğindeydi ve bir şehri yok edebilecek güçte enerji ortaya çıkarmıştı.

Peki gezegenimiz olası bir asteroid çarpmasına kadar ne kadar hazırlıklı? Hollywood filmlerinin en popüler konularından biri olan bu senaryoya cevap NASA'dan gelmişti.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, NASA'ya göre, böylesi bir durumda geleceğimiz hiç de parlak değil.

Gezegenimizin göktaşı çarpmasına karşı hazır olmadığı uyarısında bulunan NASA çalışanı Dr Joseph Nuth, American Geophysical Union'ın toplantısında yaptığı konuşmada sürpriz bir asteroide müdahale edecek sürenin olmayabileceğinin altını çizmişti.

En büyük sorunun insanlığı böyle bir durumda ne yapacağına dair kesin bir yol haritasının bulunmaması olduğunu belirten Nuth, bu denli bir riskin her an gerçekleşebileceğinin altını çizmiş ve bir de öneride bulunmuştu.

Nuth'a göre, bu riski ortadan kaldırmanın en garanti yolu uzaya tek görevi gezegenimize çarpması muhtemel asteroidleri inceleyecek bir araç göndermek.