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NASA tarih vererek uyardı: Dünya'ya yaklaşıyor

Amerikan Uzay ve Havacılık Ajansı () dünyayı yakından ilgilendiren önemli bir tehlikenin tarihini verdi. NASA yaptığı açıklamada 822 metre büyüklüğünde potansiyel tehlike oluşturabilecek bir asteroidin, 29 Kasım'da Dünya'ya yakın geçeceğini açıkladı. Gözler NASA'dan gelecek konuya ilişkin önemli detaylara yöneldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.11.2020 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020
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NASA tarih vererek uyardı: Dünya'ya yaklaşıyor

NASA'nın Kaliforniya'daki dünya yakınındaki cisimleri otomatik olarak takibe alan sistemi tarafından izlenen 22 metre büyüklüğünde potansiyel tehlike oluşturabilecek bir göktaşının 29 Kasım'da Dünya'ya yakın geçeceğini açıkladı.

NASA tarih vererek uyardı: Dünya'ya yaklaşıyor
NASA yetkilileri, asteroidin, büyüklüğünün bir gökdelene eşit olduğu ifade edilirken, göktaşı, ‘Dünyaya Yakın Obje’ (NEO) olarak sınıflandırıldı. Göktaşında bulunan nikel, demir ve kobalttan oluşan minerallerin değerinin 17,4 milyon ABD doları olarak tahmin edildi.
NASA tarih vererek uyardı: Dünya'ya yaklaşıyor

HER ASIRDA 50 BİNDE BİR İHTİMAL
Öte yandan uzmanlara göre bu tür objelerin dünyaya her yüzyılda bir çarpma ihtimali 50 binde bir. Rusya'nın Sibirya bölgesinde Tunguska'ya 1908 yılında düşen asterot 40 metre genişliğindeydi ve bir şehri yok edebilecek güçte enerji ortaya çıkarmıştı.

NASA tarih vererek uyardı: Dünya'ya yaklaşıyor
Peki gezegenimiz olası bir asteroid çarpmasına kadar ne kadar hazırlıklı? Hollywood filmlerinin en popüler konularından biri olan bu senaryoya cevap NASA'dan gelmişti.
NASA tarih vererek uyardı: Dünya'ya yaklaşıyor
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, NASA'ya göre, böylesi bir durumda geleceğimiz hiç de parlak değil.
NASA tarih vererek uyardı: Dünya'ya yaklaşıyor
Gezegenimizin göktaşı çarpmasına karşı hazır olmadığı uyarısında bulunan NASA çalışanı Dr Joseph Nuth, American Geophysical Union'ın toplantısında yaptığı konuşmada sürpriz bir asteroide müdahale edecek sürenin olmayabileceğinin altını çizmişti.
NASA tarih vererek uyardı: Dünya'ya yaklaşıyor
En büyük sorunun insanlığı böyle bir durumda ne yapacağına dair kesin bir yol haritasının bulunmaması olduğunu belirten Nuth, bu denli bir riskin her an gerçekleşebileceğinin altını çizmiş ve bir de öneride bulunmuştu.
NASA tarih vererek uyardı: Dünya'ya yaklaşıyor
Nuth'a göre, bu riski ortadan kaldırmanın en garanti yolu uzaya tek görevi gezegenimize çarpması muhtemel asteroidleri inceleyecek bir araç göndermek.
NASA tarih vererek uyardı: Dünya'ya yaklaşıyor
Yeterli ödeneğin ayrılması durumunda bu aracın bir yıl içinde göreve başlayabileceğini belirten Nuth, söz konusu aracın gezegenimize çarpma olasılığı olan asteroidleri durdurabilecek kapasitede de olacağını sözlerine eklemişti.
NASA tarih vererek uyardı: Dünya'ya yaklaşıyor

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