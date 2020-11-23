Ürdün Kralı 2.Abdullah Joe Biden ile görüştü: Stratejik ortaklığın devamı konusunda istekliyiz
Ürdün Kralı 2.Abdullah ABD'de gerçekleşen başkanlık seçimleri sonrası resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçilen Joe Biden ile telefonda görüştü. 2.Abdullah bölgesel güvenlik ve istikrar noktasında iki ülke arasında stratejik ortaklığı devam etmesi için Biden'a istekli olduğunu ifade etti.
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Ürdün Kralı 2. Abdullah, resmi olmayan sonuçlara göre ABD başkanı seçilen Joe Biden ile görüşme gerçekleştirdi.
STRATEJİK ORTAKLIK SÜRMELİ
Kral Abdullah bölgesel güvenlik ve istikrar çerçevesinde iki ülke arasında stratejik ortaklığın sürdürülmesi konusunda istekli olduklarını Biden'a iletti.
SEÇİMLER GÜNLERCE SÜRMÜŞTÜ
3 Kasım'da sona eren ve oy sayımı boyunca başa baş bir yarışa sahne olan ABD Başkanlık seçimleri, beş gün sonunda Demokratların adayı Joe Biden lehine sonuçlandı. Biden, sonucu belirleyecek önemde olan seçimden günler sonra oy sayımının bittiği dört eyalette seçimi küçük farklarla kazandı.
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