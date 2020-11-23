23 Kasım 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Ürdün Kralı 2.Abdullah Joe Biden ile görüştü: Stratejik ortaklığın devamı konusunda istekliyiz

Ürdün Kralı 2.Abdullah Joe Biden ile görüştü: Stratejik ortaklığın devamı konusunda istekliyiz

2.Abdullah ABD'de gerçekleşen başkanlık seçimleri sonrası resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçilen ile telefonda görüştü. 2.Abdullah bölgesel güvenlik ve istikrar noktasında iki ülke arasında stratejik ortaklığı devam etmesi için Biden'a istekli olduğunu ifade etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.11.2020 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020
ABONE OL
Ürdün Kralı 2.Abdullah Joe Biden ile görüştü: Stratejik ortaklığın devamı konusunda istekliyiz

Ürdün Kralı 2. Abdullah, resmi olmayan sonuçlara göre ABD başkanı seçilen Joe Biden ile görüşme gerçekleştirdi.

STRATEJİK ORTAKLIK SÜRMELİ

Kral Abdullah bölgesel güvenlik ve istikrar çerçevesinde iki ülke arasında stratejik ortaklığın sürdürülmesi konusunda istekli olduklarını Biden'a iletti.

SEÇİMLER GÜNLERCE SÜRMÜŞTÜ

3 Kasım'da sona eren ve oy sayımı boyunca başa baş bir yarışa sahne olan ABD Başkanlık seçimleri, beş gün sonunda Demokratların adayı Joe Biden lehine sonuçlandı. Biden, sonucu belirleyecek önemde olan seçimden günler sonra oy sayımının bittiği dört eyalette seçimi küçük farklarla kazandı.

En merak edilen soru: Joe Bidenın Türkiye ile ilişkileri nasıl olacak? EN MERAK EDİLEN SORU: JOE BİDEN'IN TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ NASIL OLACAK?

ABDnin yeni başkanı Joe Biden ABD'NİN YENİ BAŞKANI JOE BİDEN

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA