Ürdün Kralı 2.Abdullah Joe Biden ile görüştü: Stratejik ortaklığın devamı konusunda istekliyiz

Ürdün Kralı 2. Abdullah, resmi olmayan sonuçlara göre ABD başkanı seçilen Joe Biden ile görüşme gerçekleştirdi.

STRATEJİK ORTAKLIK SÜRMELİ

Kral Abdullah bölgesel güvenlik ve istikrar çerçevesinde iki ülke arasında stratejik ortaklığın sürdürülmesi konusunda istekli olduklarını Biden'a iletti.

SEÇİMLER GÜNLERCE SÜRMÜŞTÜ

3 Kasım'da sona eren ve oy sayımı boyunca başa baş bir yarışa sahne olan ABD Başkanlık seçimleri, beş gün sonunda Demokratların adayı Joe Biden lehine sonuçlandı. Biden, sonucu belirleyecek önemde olan seçimden günler sonra oy sayımının bittiği dört eyalette seçimi küçük farklarla kazandı.

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