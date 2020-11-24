İran'dan milislere talimat: Trump gidene kadar ABD'ye saldırmayın!

BAĞDAT'TA KRİTİK GÖRÜŞME

İran'ın ülke dışındaki askeri ve istihbarat operasyonlarını yöneten Kudüs Gücü Komutanı Kaani'nin, saldırıdan bir gün sonra milislerin Hamaney tarafından ilan edilen "ateşkese" bağlılığını denetlemek için Bağdat'a gönderildiği ve milis gruplarla bir araya geldiği ifade edildi.

Haberde, Kaani ile Şii milis gruplar arasındaki toplantıya Hizbullah el-Nuceba, Ketaib-i Hizbullah, Asaib-i Ehli Hak gibi grupların temsilcilerinin yanı sıra Haşdi Şabi Genelkurmay Başkanı Ebu Fedek Muhammedevi ile Fetih ve Kanun Devleti'nden bazı milletvekillerinin de katıldığı öne sürüldü.

Konuya ilişkin MEE'ye demeç veren adı açıklanmayan üst düzey bir milis komutanı, "Kaani, Trump'ın görevden ayrılmadan önce bölgeyi açık bir savaşa sürüklemek istediğini, seçimleri kaybettiği için düşmanlarından intikam almak istediğini ve böyle bir savaşı başlatması için ona verilecek herhangi bir gerekçenin bizim çıkarımıza olmadığını açıkça belirtti." dedi.