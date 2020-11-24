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AB o aşıdan milyonlarca doz sipariş verdi! Her üye devlete aynı anda ulaşacak

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'de geliştirilen Moderna aşısından 160 milyon doz satın almak için Çarşamba günü anlaşma imzalanacağını belirtti. Leyen ayrıca aşının her üye devlete aşının aynı anda ulaştırılacağını da sözlerine ekledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.11.2020 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020
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AB o aşıdan milyonlarca doz sipariş verdi! Her üye devlete aynı anda ulaşacak

BRÜKSEL (İHA) - Avrupa Birliği () Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin ABD ilaç şirketi Moderna ile 160 milyon doz Covid-19 aşısı için Çarşamba günü anlaşma imzalayacağını duyurdu.

160 MİLYON DOZ

Korona virüs salgınına karşı geliştirilen potansiyel aşılar için ülkeler ve uluslararası toplumlar aşıya hızlı şekilde ulaşmak için şirketlerle anlaşma yapmaya devam ediyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptığı açıklamada, AB'nin Çarşamba günü ABD ilaç şirketi Moderna tarafından geliştirilen potansiyel Covid-19 aşısı için 160 milyon dozluk anlaşma imzalayacağını duyurdu. Leyen, "Yalnızca güvenli ve etkili bir aşının bu salgına kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm sağlayacağını biliyoruz" dedi.

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AYNI ANDA ULAŞACAK

Başkan Leyen, Moderna'nın geliştirdiği adayının güvenli ve etkili olduğu kanıtlandıktan sonra her üye devlete nüfus büyüklüklerine göre aşının aynı anda ulaştırılacağını belirtti.

NE OLMUŞTU?

Moderna, geçtiğimiz hafta geliştirdiği korona virüs aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu belirten bir analiz paylaşmıştı. Moderna'nın analiz sonucu ABD'li Pfizer ve Alman ortağı BioNTech'in geliştirdiği aşıdan sonraki en etkili aşı adayı olarak öne çıkmıştı.
AB ile Moderna arasında Çarşamba günü imzalanması planlanan anlaşma, AB'nin aşı üreticileriyle imzaladığı altıncı anlaşma olacak.

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