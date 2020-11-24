AB o aşıdan milyonlarca doz sipariş verdi! Her üye devlete aynı anda ulaşacak

160 MİLYON DOZ

Korona virüs salgınına karşı geliştirilen potansiyel aşılar için ülkeler ve uluslararası toplumlar aşıya hızlı şekilde ulaşmak için şirketlerle anlaşma yapmaya devam ediyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptığı açıklamada, AB'nin Çarşamba günü ABD ilaç şirketi Moderna tarafından geliştirilen potansiyel Covid-19 aşısı için 160 milyon dozluk anlaşma imzalayacağını duyurdu. Leyen, "Yalnızca güvenli ve etkili bir aşının bu salgına kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm sağlayacağını biliyoruz" dedi.