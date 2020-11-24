Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden'dan kritik mesaj: Seçim bitti bir araya gelmeliyiz

SON DAKİKA HABERİ: ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, 3 Kasım'da ABD'de yapılan Başkanlık seçimlerinin sona erdiğini duyurdu.

Twitter'dan yaptığı paylaşımda Joe Biden üzerinden yaptığı paylaşımda, "Seçim bitti. Taraftarlığı ve birbirini şeytanlaştırmak için tasarlanmış söylemleri bir kenara bırakmanın zamanı geldi. Bir araya gelmeliyiz" mesajını verdi.