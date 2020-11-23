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Türk SİHA'ların namı dünyaya yayıldı! Böyle duyurdular: Gökyüzünün yeni sahipleri

’nın ünlü gazetelerinden , Türk ’larına övgü yağdırdı. Gazete haberinde “Türk SİHA’ları gökyüzünün yeni sahipleri” ifadelerine yer verdi.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 23.11.2020
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Türk SİHA'ların namı dünyaya yayıldı! Böyle duyurdular: Gökyüzünün yeni sahipleri

Türk yapımı silahlı insansız hava araçları, tüm ülkelerin ilgisini çekmeye devam ediyor.Azerbaycan'ın cephedeki başarısının önemli etkenlerinden biri olarak gösterilen Türk SİHA'larını, İspanya'nın önde gelen gazetelerinden El Pais manşetine taşıdı. Haberde Türk SİHA'larının, diğer insansız hava araçlarına göre maliyet ve etki açısından daha iyi olduğu belirten El Pais, "Yok ettikleri hedefleri kayıt altına alabildikleri için aynı zamanda güçlü bir propaganda silahına dönüşüyorlar. Düşmanın moralini bozmada çok etkililer" ifadelerini kullandı.

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Türk üretimi İHA ve SİHA'lar için "Savaş alanındaki etkinliklerinin yanı sıra, yok ettikleri hedefleri kayıt altına alabildikleri için güçlü bir propaganda silahı olarak ortaya çıktılar. Ermeniler zayiatlarla ilgili grafikler yayınladılar, ancak görüntü göstermediler. Bunun yerine Azerbaycan Savunma Bakanlığı, insansız hava araçlarının Ermeni hedeflerini yok ettiği videoları, yadsınamaz bir üstünlük izlenimi veren son derece fotojenik görüntüler yayınladı. Gazete haberinde, "Düşmanın moralini bozmada çok etkililer" ifadeleriyle okuyucularına atardı.

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