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Son dakika: Oxford Üniversitesi'nden flaş koronavirüs aşısı açıklaması: Yüzde 70 koruma sağladı

Son dakika haberi... İlaç şirketi AstraZenaca ve tarafından geliştirilen aşının üçüncü aşama klinik verilerine göre ortalama olarak yüzde 70 koruma sağladığı duyuruldu. Şirket, 2021 yılında 3 milyar doz hedefine ulaşmak için çalışmaya başladıklarını açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.11.2020 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020
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Son dakika: Oxford Üniversitesi'nden flaş koronavirüs aşısı açıklaması: Yüzde 70 koruma sağladı

İngiliz ilaç şirketi AstraZenaca, ile birlikte geliştirilen ve iki doz halinde uygulanan AZD1222 adlı aşının ortalama yüzde 70 oranında etkili olduğunu duyurdu.

AstraZeneca tarafından yapılan açıklamada, uygulanan dzolardan birinin yüzde 90'dan fazla koruma sağladığı ifade edildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, aşının önemli bir yan etkiye neden olmadığı ve tüm etnik köken ve yaş gruplarında etkili olduğu duyuruldu.

Bununla birlikte 2021 yılının sonuna kadar 3 milyar doz aşının üretilmesi için çalışmalara hızlı bir şekilde başlanacağı belirtildi.

AstraZeneca'nın ABD'li ve Alman rakipleri Pfizer/BionTech'ten geçen hafta yapılan açıklamada, geliştirilen aşının yüzde 95'ten fazla etkili olduğu duyurulmuştu.

Bir diğer ABD şirket Moderna'nın aşısının ara sonuçlarında yüzde 94,5 etkili olduğı görülmüştü.

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