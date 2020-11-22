22 Kasım 2020, Pazar
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Suudi Arabistan'dan Türkiye açıklaması: İyi ve mükemmel ilişkilere sahibiz

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, ile iyi ve mükemmel ilişkilere sahip olduklarını söyledi. Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle düzenlenen G20 oturumları arasında Reuters haber ajansına açıklamalarda bulunan Al Suud "Türk ürünlerinin gayriresmi boykot edildiğine ilişkin hiçbir veri yok" dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.11.2020
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Suudi Arabistan'dan Türkiye açıklaması: İyi ve mükemmel ilişkilere sahibiz

Al Suud "Türkiye ile iyi ve mükemmel ilişkilere sahibiz." diyerek iki ülke arasında ilişkilerin iyi olduğunu vurguladı.

Suudi Arabistan'ın Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn ile birlikte Katar ile olan anlaşmazlığı sona erdirmenin bir yolunu aramaya devam ettiğini dile getiren Al Suud, ancak meşru güvenlik endişelerini gidermek istediğini sözlerine ekledi.

G20 Liderler Zirvesi öncesinde Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında telefon görüşmesi gerçekleşmişti.

Son dakika: Başkan Erdoğan Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüştü SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN SUUDİ ARABİSTAN KRALI SELMAN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

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